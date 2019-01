Mal final de año para Facebook por las “fugas” de información, pero el 2019 no pinta mejor

Una investigación arrojó que en una de las aplicaciones apuntadas, el usuario permite el envío de información y Facebook puede crear un perfil

El año 2018 no fue positivo para Facebook, periodo que estuvo marcado por el escándalo de Cambridge Analytica. Pero a pesar de los esfuerzos de la red social fundada por Mark Zuckerberg para mejorar su imagen, no ha sido un buen inicio de año para la gigante de internet.

Esto, luego que un reporte de la ONG inglesa Privacy International revelara una serie de aplicaciones para Android que comparten los datos personales de los usuarios a Facebook. Dentro del listado se encuentran famosas plataformas como TripAdvisor, Duolingo, Spotify, Kayak y Shazam.

Según agrega el documento, llamado “How Apps on Android Share Data with Facebook” (Cómo las aplicaciones de Android comparten datos con Facebook), la entrega de esta información se realiza sin importar si la persona tiene cuenta o no en la red social.

Tal como recoge el sitio Mashable, en el estudio se analizó los datos de 34 aplicaciones de Android, entre agosto y diciembre de 2018. Según concluye, Facebook “hace un seguimiento rutinario de usuarios, no usuarios y usuarios desconectados fuera de su plataforma mediante sus herramientas comerciales”.

Para el informe se analizó el funcionamiento de los desarrolladores de aplicaciones, los cuales comparten con la red social los datos a través del Kit de desarrollo de software (SDK) de Facebook. Se trata de una serie de herramientas que permiten a los desarrolladores crear aplicaciones para un determinado sistema operativo.

La investigación arrojó que al abrir una de las aplicaciones apuntadas, el usuario permite el envío de información a través de un identificador de publicidad único de Google que permite a Facebook crear un perfil con la información reunida.

Es así como una persona que haya instalado la app Qibla Connect (de oración musulmana), Period Tracker Clue (calendario menstrual de periodo y fertilidad), Indeed (buscador de empleo) y My Talking Tom (aplicación para niños), permite a la red social elaborar un perfil de una mujer musulmana que es madre y que está buscando trabajo.

“También encontramos que algunas aplicaciones envían de forma rutinaria datos a Facebook que son increíblemente detallados y, a veces, sensibles”, precisa el estudio de Privacy International.

El periódico español ABC detalla que se refiere “a los datos de las personas que han cerrado sesión en Facebook o que no tienen cuenta”.

Un ejemplo es el buscador de viajes Kayak, el cual “envía información detallada sobre las búsquedas de vuelos a Facebook, que incluyen: ciudad de salida, aeropuerto de salida, fecha de salida, ciudad de llegada, aeropuerto de llegada, fecha de llegada, número de billetes (incluido el número de niños) y tipo de billetes”.

En respuesta, una de las aplicaciones aludidas, Skyscanner -la cual compara precios de pasajes de avión- habilitó una actualización para detener la transmisión de datos.

“Como resultado de esto, auditaremos todo nuestro seguimiento de consentimiento y estamos comprometido a realizar los cambios necesarios para garantizar que los derechos de privacidad de los viajeros se respeten plenamente”, explicaron.

Por su parte, Spotify precisó que apuestan “por la transparencia y la equidad”. Junto con aseverar que están trabajando para evaluar los hallazgos técnicos de Privacy International, indicaron que además evaluarán “si se deben hacer cambios en la Integración con Facebook”.

En tanto, Facebook argumentó que la responsabilidad es de los desarrolladores de las aplicaciones, quienes -afirman- deben garantizar que tengan el derecho legítimo de recopilar, utilizar y compartir los datos.

Lo anterior, aun cuando la ONG inglesa sostiene que las herramientas de la red social no siempre dejan margen a los desarrolladores, transmitiendo automáticamente los datos.

Aplicaciones implicadas en el estudio

1. MyFitnessPal

2. Duolingo

3. Indeed

4. Localizador Familiar y Movil

5. Ritmo Cardíaco

6. Kayak

7. King James Bible

8. Muslim Pro

9. Mi Talking Tom

10. Clue Calendario menstrual y de ovulación

11. Encuentra dirección de Qibla

12. Shazam

13. Skyscanner

14. Spotify

15. Linterna

16. Tiempo – The Weather Channel

17. TripAdvisor

18. VK

19. Yelp

20. Salatuk (Prayer time)