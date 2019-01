“La agenda radical del nuevo presidente Bolsonaro”, según The Economist

“La esperanza, finalmente, derrotó al miedo”, declaró Luiz Inácio Lula da Silva al convertirse en presidente de Brasil hace 16 años. Muchos brasileños recibieron la elección de Lula, un ex líder sindical de izquierda que se comprometió a cambiar el estatus de los pobres, con un optimismo que bordeaba el éxtasis.

El gobierno liderado por su Partido de los Trabajadores trajo inicialmente prosperidad, pero sus 13 años en el poder terminaron en una pesadilla de recesión económica y corrupción. Dilma Rousseff, la sucesora elegida por Lula, cayó tras un juicio político en 2016. El propio Lula cumple una condena de 12 años de cárcel por corrupción.

El temor y la rabia que esto causó han llevado al poder a Jair Bolsonaro, quien asumió el cargo el 1 de enero. Será un tipo de presidente diferente: ferozmente conservador socialmente, fanático de la dictadura militar de Brasil de 1964-85, confrontativo donde una mayoría de predecesores eran conciliadores. Y, sin embargo, los brasileños lo reciben con algo de la esperanza que dio la bienvenida a Lula. Tres cuartos afirman que les gusta lo que han visto desde su elección.

En muchos aspectos, estas esperanzas parecen estar fuera de lugar. Bolsonaro tuvo un récord de siete períodos en el Congreso sin distinciones. A menudo menosprecia a las mujeres, ha elogiado a los torturadores del antiguo régimen militar e incita a la policía a matar a más sospechosos. Parece que sus nuevos ministros de asuntos exteriores, educación, medio ambiente y derechos humanos harán más daño que bien. Sin embargo, en algunas áreas, él propugna ideas sensatas. En particular, si cumple lo que dice sobre la economía y puede poner en práctica sus políticas, podría terminar desatando las fortunas de Brasil. Los brasileños tienen derecho a la esperanza. Un repunte cíclico, que ya ha comenzado, lo ayudará.

Como ex capitán del ejército, Bolsonaro no es instintivamente un liberal económico. Sin embargo, ha confiado la política económica a un verdadero creyente en los mercados libres. Paulo Guedes, un ex banquero con un doctorado de la Universidad de Chicago, quiere aligerar muchas de las cargas que han afectado a la economía. Desde 1980, el crecimiento del PIB ha promediado solo el 2,6%, muy por debajo del de muchas otras economías de mercados emergentes. Guedes quiere desregular, simplificar el aplastante código fiscal de las empresas, privatizar las empresas estatales y reducir el enorme déficit presupuestario, que se estimó en un 7% del PIB el año pasado.

Reconoce que la reforma más importante es reducir los costos de las pensiones, que, con un 12% del PIB, es aproximadamente del mismo tamaño en Brasil que en los países más ricos y más viejos y en vías de volverse asombrosamente más grandes. Los cambios serán dolorosos. Incluyen el aumento de la edad efectiva de jubilación (Bolsonaro comenzó a cobrar una pensión militar cuando tenía 33 años) y cambiar la regla para ajustar el salario mínimo, al que están vinculadas las pensiones. Sin esto, el gobierno tiene pocas esperanzas de contener su creciente deuda pública o cumplir con una enmienda constitucional que congela el gasto en términos reales. Una reforma ambiciosa, en contraste, podría mantener la inflación y las tasas de interés bajas, acelerando la recuperación de Brasil y el crecimiento a largo plazo.

El movimiento de Moro

La otra oportunidad de Bolsonaro es asegurar los avances que Brasil ha logrado en la lucha contra la corrupción. Los escándalos que tanto enfurecieron a los votantes fueron sacados a la luz principalmente por la policía, los fiscales y los jueces, especialmente de los responsables de las investigaciones de Lava Jato (Lavado de automóviles) de los últimos cuatro años. Bolsonaro nombró al juez más prominente en la lucha contra la corrupción, Sérgio Moro, para dirigir un ministerio de justicia ampliado, que combatirá todo tipo de delitos. Moro fue el primer juez en encontrar culpable a Lula. Al unirse al equipo de Bolsonaro, se expuso a la visión que siempre tuvo una agenda política. Su respuesta es que la lucha contra el crimen y la corrupción necesita mejores leyes y un poder judicial enérgico. El nuevo ministro de justicia ahora debe demostrar que lo dice en serio.

Si Bolsonaro logra reformar la economía y limpiar Brasil, podría desatar el potencial de su país. Nada le daría más placer a The Economist. Pero para hacerlo, debe terminar su carrera como provocador y convertirse en estadista. Debe renunciar a tener solo un respeto selectivo por la ley. Y debe dejar de ser tibio con la reforma de las pensiones, la política más importante de su gobierno, y darle su pleno apoyo. Bolsonaro todavía tiene que demostrar que puede dar malas noticias a los votantes, como que sus pensiones son inasequibles, o que puede trabajar con el Congreso. A menos que aprenda rápidamente, los brasileños se sentirán decepcionados nuevamente.