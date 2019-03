Guaidó afirma que 21 venezolanos han muerto por el apagón y apela a los militares

Este domingo por la noche el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se dirigió a los venezolanos a través de su cuenta de Twitter para hacer un catastro de la crisis vivida por el apagón, que ya se extiende por más de 72 horas.

”El usurpador pretende que el pueblo se quede padeciendo la crisis en sus casas, para luego decirle a las FANB (Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas) que todo está normal. Tienes el derecho a expresar tu indignación, tu descontento. Sal a tu calle, a tu avenida. Señores de la FANB: es el momento de proteger al pueblo“, señaló Guaidó refiriéndose a la nueva suspensión de actividades decretada para este lunes en Venezuela.

Por otro lado, el también Presidente de la Asamblea Nacional Venezolana realizó un monitoreo de la crisis debido a que el Gobierno de Nicolás Maduro todavía no ha entregado un catastro oficial de la situación. ”No son cifras: son venezolanos viviendo una tragedia impuesta por la indolencia de quienes se robaron todo y hoy son los responsables de muertes absolutamente injustificables. Y el mundo debe saberlo“, recalcó Guaidó antes de entregar el listado de hospitales que se mantienen sin luz.

Luego de publicar esa información, el Presidente encargado divulgó un documento en el que se muestra el detalle de los 21 fallecidos, a la fecha, producto del corte eléctrico, en el que se señala en qué hospitales murieron y las circunstancias del deceso. ”Son vidas de venezolanos que de no ser por la incapacidad de Nicolás Maduro, no se hubiesen perdido“, indicó el diputado de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, junto al balance.

Además, el líder opositor explicó que han ”instalado una Sala Situacional, con técnicos y expertos en distintas áreas, para monitorear la crisis. Elaboramos un Estatus Hospitalario que vamos a difundir, por ahora, desde aquí. Ya tenemos el estatus de diez de los hospitales más importantes del país“.

Para finalizar Guaidó le mandó un mensaje a los familiares de los uniformados venezolanos, ”nuestra Fuerza Armada no puede seguir siendo cómplice del usurpador de Miraflores. No pueden seguir escondiéndolo, porque con él no es viable una solución. Hago un llamado a los familiares de nuestros funcionarios militares. Hablen y díganles lo que están sufriendo”, sentenció.