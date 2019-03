Legisladores de Brexit duro ponen condiciones para apoyar plan de Theresa May

Un grupo de legisladores partidarios del Brexit que rechazaron el acuerdo de salida de la Unión Europea de la primera ministra británica Theresa May en enero fijaron los cambios que desean ver en el entendimiento a cambio de brindar su respaldo.

Cuando falta poco para la fecha prevista de la retirada británica del bloque, el 29 de marzo, May busca garantías sobre una cláusula que pretende evitar la reinstalación de controles fronterizos entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlanda del Norte, bajo mandato de Gran Bretaña.

Los temores sobre este punto llevaron a que el parlamento rechazara en forma abrumadora el acuerdo de May en enero. Los críticos decían que podría dejar al país atado a las normas de la UE por tiempo indefinido.

El diario The Sunday Times dijo que un grupo incluyendo al ex ministro del Brexit Dominic Raab y a Nigel Dodds, el sublíder del partido irlandés del norte que apuntala el gobierno de minoría de May, habían establecido las pruebas con las que evaluarán cualquier cambio.

“El mecanismo tiene que ser legalmente vinculante para cambiar efectivamente a nivel de tratado”, dijo uno del grupo, el legislador conservador Michael Tomlinson, en una entrevista con el diario.

”La segunda parte es el lenguaje. No puede ser una reinterpretación del acuerdo de retirada o volver a enfatizarlo. Debe tener una lenguaje realmente claro sobre dónde estamos yendo (...) el tercer requisito es una ruta de salida clara”.

La mención a las demandas tiene lugar después de que Jacob Rees-Mogg, líder de una facción pro-Brexit dentro del ala conservadora de May que estableció el grupo, redujo su oposición al acuerdo diciendo que ya no insistiría en la eliminación de la cláusula fronteriza.

Si May logra atender las exigencias, obtendría el apoyo del DUP de Irlanda del Norte y muchos legisladores que respaldan el Brexit en una votación sobre el acuerdo que fue prometida para el 12 de marzo, dijo el Times.