Emotivo homenaje de Pelé ante la muerte del arquero inglés Gordon Banks

Banks protagonista de una de mejores atajadas de los mundiales en México 1970

Conmoción causó la muerte del ex arquero inglés Gordon Banks a los 81 años. El británico, quien venía luchando contra un cáncer de riñón, dejó de existir este martes 12 de febrero. Quien lo despidió de emotiva forma, fue Edson Arantes Do Nascimento, Pelé.

El brasileño con Banks son recordados por una gran jugada que quedó para la historia. Ex portero inglés fue protagonista de la atajada más famosa en la historia de los Mundiales. En el Mundial de México 70', en el duelo que enfrentó Inglaterra a Brasil, Pelé se elevó, le ganó a todos y sacó un terrible cabezazo que era gol. Pero Banks dijo que no. El golero se estiró abajo y sacó el cabezazo de forma increíble.

Fue el propio brasileño quien recordó al meta aprovechando de describir la jugada. “Cuando eres futbolista, sabes directamente lo bien que has golpeado el balón. Golpeé ese cabezazo exactamente como esperaba. Exactamente donde quería que se fuera. Y yo estaba listo para celebrar”, comienza Pelé.

“Pero entonces este hombre, Banks, apareció a mi vista, como una especie de fantasma azul, es como lo describí. Vino de la nada e hizo algo que no sentía que fuera posible. Me empujó la cabeza, de alguna manera, una y otra vez. Y no podía creer lo que vi. Incluso ahora, cuando lo veo, no lo puedo creer. No puedo creer cómo se mudó tan lejos, tan rápido”, describe el ex delantero del Santos.

Además, reconoce la amistad que tuvo con Banks y mandó sus afectos a la familia: “Tengo una gran tristeza en mi corazón hoy y le envío condolencias a la familia de la que estaba tan orgulloso. Descansa en paz, amigo mío. Sí, eras un portero con magia. Pero tú también eras mucho más. Eras un buen ser humano”.