Cuba: “el verdadero poder imperialista en Venezuela”, denuncia Pompeo

Pompeo sostuvo que Maduro “aprendió de los Castro” a aplicar las políticas “socialistas” que llevaron a Venezuela a la peor crisis de su historia

Mike Pompeo brindó este lunes una declaración ante la prensa sobre la situación que atraviesa Venezuela, país que sufre un masivo apagón desde hace cuatro días. El secretario de Estado norteamericano se refirió a la grave situación del sistema eléctrico en el país caribeño y reiteró los roles de Cuba y Rusia en la crisis.

Ante las constantes denuncias del régimen castrista y del propio Nicolás Maduro, quien acusa al gobierno de Donald Trump de intentar intervenir militarmente el país, Pompeo aseguró que “Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela”.

Desde el Departamento de Estado sostuvo que Maduro “aprendió de los Castro” a aplicar las políticas “socialistas” que llevaron a Venezuela a la peor crisis de su historia, y remarcó la “relación económica” entre ambos países.

En esa línea, argumentó que “las mismas políticas económicas de Cuba han convertido a Venezuela, de un país rico a un país arruinado”.

“Cuba necesita la energía barata de Venezuela”, señaló Pompeo, quien agregó que la petrolera estatal PDVSA “es el cajero personal de Maduro”.

Este lunes el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó pidió, durante su discurso ante la Asamblea Nacional, ayuda a la comunidad internacional para detener los envíos de petróleo que hace el régimen chavista a Cuba.

”Hemos decretado no más envío de petróleo a Cuba, no se van a seguir chuleando el dinero del pueblo de Venezuela (…), además no solamente lo decretamos, sino que solicitamos la cooperación internacional para hacer efectiva esta medida“, expresó en medio de una sesión legislativa de emergencia ante el apagón que sufre el país.

Cuba es uno de los principales aliados del régimen de Venezuela, país del que recibe unos 100.000 barriles de petróleo cada día, a precios preferenciales, a través de varios acuerdos de cooperación.

Pompeo, por su parte, también se refirió al papel de Rusia en la situación actual de Venezuela: ”Rusia también ha creado esta crisis“.

Comentó que este lunes Estados Unidos sancionó al banco ruso Evrofinance Mosnarbank, por sus negocios con PDVSA, y reconoció que la petrolera Rosneft ”continúa comprando cargamentos de crudo“ de

Venezuela, pese a las sanciones impuestas contra la estatal venezolana.

Asimismo, reconoció que Washington le pidió a la India que no se convierta en el ”salvavidas“ económico de Maduro.

Sobre el masivo apagón que afecta al país desde el jueves pasado, y que se cobró la vida de al menos 21 personas por falta de atención en los hospitales, Pompeo indicó que se debe a ”años y años de deterioro del sistema eléctrico de Venezuela“.

”Pacientes en hospitales se están muriendo, los alimentos se están pudriendo, las comunicaciones están colapsando”, detalló.