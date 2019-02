Doce millones de turistas veranearon en enero 2019 en Argentina

En el comienzo del 2019 se trasladaron dentro de Argentina para pasar sus vacaciones, un 2.2% más de turistas que en el mismo mes del 2018, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Con una estadía media de 4,3 días y un desembolso diario de unos US$ 35 por persona, los turistas realizaron un gasto directo de unos US$ 1.800 millones.

Según Came, para muchos destinos el tipo de cambio alto que desalentó a viajar al exterior, especialmente a Brasil y Uruguay y alentó mayores arribos internacionales, y ayudó a sostener la temporada.

Especialmente para quienes trabajan con sectores de ingresos medios altos o altos. Según los primeros datos, los traslados a los países vecinos habrían caído entre 40% y 50%.

Lo que más buscaron los turistas en este mes de en ero fueron las zonas de playas (mar, río, arroyos), seguidas por los lugares de termas y montañas. También hubo mucho turismo que fue detrás de las propuestas culturales, recreativas, y deportivas, que cada vez tienen más impacto en las decisiones de viaje.

La temporada se dividió en: 5,8 millones de personas que viajaron en la primera quincena de enero, 1,9% más que en los mismos días del año pasado y 6,6 millones que lo hicieron en la segunda, 2,5% más que en 2018.