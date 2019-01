Washington enfría negociaciones con China: “no han habido suficientes progresos”

Para la administración de Trump no se avanzó en asuntos sensibles como las forzosas transferencias de tecnología impuestas a las empresas extranjeras en China

Estados Unidos rehusó recibir en Washington a emisarios de Beijing para preparar la llegada a fin de mes de Liu He, jefe de los negociadores comerciales de China, según dijeron el diario Financial Times y la cadena CNBC.

Ambos medios publicaron que Washington considera que no se han alcanzado suficientes progresos en las tratativas para destrabar el conflicto comercial entre las mayores potencias del mundo.

Para Estados Unidos, no se avanzó en asuntos sensibles como las forzosas transferencias de tecnología impuestas a las empresas extranjeras en China. A juicio de Washington los progresos no están siendo suficientes para llegar a las reformas que se exigen para normalizar la relación comercial y que para el presidente Donald Trump demasiado desequilibrada en favor de China, dijo Financial Times.

Preguntados sobre esos informes, no hubo respuestas del Departamento del Tesoro ni del Representante Comercial de Estados Unidos. Trump pactó el 1 de diciembre, en Buenos Aires, con su par Xi Jinping una tregua de tres meses en su guerra arancelaria para entretanto buscar un acuerdo que termine con la guerra arancelaria bilateral que tiene en jaque a los mercados y a la economía mundial.