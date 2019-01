“Viajé al futuro y puedo asegurar que vienen tiempos mejores para Venezuela”

“Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar garantiza la paz y la felicidad”

Al parecer, la polémica por el inicio de su segundo mandato ya quedó en el pasado para Nicolás Maduro. Luego de las variadas llamadas de países y agrupaciones continentales para no reconocer su nuevo periodo, el mandatario venezolano decidió hacer caso omiso y seguir con sus tareas gubernamentales. Y no tiene una labor fácil.

Sus problemas siguieron de forma interna con el llamado del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, para ser reconocido como el gobernante legítimo. Esto se suma a la histórica inflación que vive su país -superior al millón por ciento, junto con la escasez alimentaria, como estandartes de la crisis venezolana.

A pesar de esto, Maduro no se mostró preocupado. En una reunión realizada esta semana con cientos de militares venezolanos que se preparan para los Ejercicios Militares Soberanía 2019 - en conmemoración de los 200 años del Congreso de Angostura, donde se promulgó la segunda Constitución de aquel país, el mandatario mostró su convencimiento con una particular frase.

“Tengan la certeza que todo saldrá bien y de que saldremos más fuertes y más sabios de toda esta coyuntura. No podrá un puñado de inmaduros improvisadores dañar la vida republicana de Venezuela””, aseguró en la ceremonia.

Es más, el Mandatario sorprendió a los presentes y aseguró que viajó en el tiempo y comprobó que se vienen tiempos mejores para Venezuela. “Tengan la seguridad. Se los digo con certeza. Ya yo fui al futuro y volví y vi que todo sale bien y que la unión cívico-militar le garantiza la paz y la felicidad a nuestro pueblo”.

No es la primera vez que el Mandatario hace alusión a episodios paranormales. En 2013 ya había manifestado que el ex Presidente Hugo Chávez - muerto desde comienzos de aquel año - le habría hablado mediante la forma de un pájaro. ”Me lo quedé viendo (al pájaro) y también le silbé, pues. 'Si tú silbas, yo silbo', y silbé. El pajarito me vio raro, ¿no? Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue y yo sentí el espíritu de él (Chávez)”, comentó.