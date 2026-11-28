La Asamblea Legislativa de las Falklands/Malvinas celebra la decisión del Tribunal del Mar: “Un buen día para las islas”

“Argentina pidió al tribunal que detuviera el proyecto Sea Lion, y ha fracasado”, afirmaron los miembros de la Asamblea en un comunicado

La Asamblea Legislativa de las Falklands/Malvinas celebró el sábado la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar de rechazar las medidas provisionales que Argentina había solicitado para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, y pidió a Buenos Aires que respete “los deseos democráticos” de los habitantes de las islas.

“Argentina pidió al tribunal que detuviera el proyecto Sea Lion, y ha fracasado”, afirmaron los miembros de la Asamblea en un comunicado, en referencia a la decisión adoptada por 18 votos contra 3. “Este es un buen día para las Islas Falkland. Podemos seguir ejerciendo nuestro derecho a desarrollar nuestros propios recursos naturales y a construir nuestro propio futuro sin impedimentos.”

Los legisladores sostienen que Sea Lion “transformará nuestra economía y dará a las generaciones futuras unas Falkland más seguras y autosuficientes”, y que el proyecto seguirá adelante “bajo nuestro propio marco legal y regulatorio”.

La Asamblea agradeció al Gobierno británico y a los equipos jurídicos que defendieron “con tanta firmeza” los intereses y los deseos de los habitantes en Hamburgo, así como al primer ministro, Andy Burnham, y al ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, por las garantías que les ofrecieron esta semana en el Consejo Ministerial Conjunto, el foro anual entre el Gobierno británico y los territorios de ultramar.

Los legisladores recordaron que el arbitraje de fondo continuará y aseguraron que seguirán “plenamente implicados” en él. “Pero nuestro mensaje a Argentina es simple: respeten los deseos democráticos de los habitantes de las Islas Falkland y dejen de presionar a las empresas y a las personas que trabajan con nosotros”, concluye el comunicado, en alusión a las sanciones argentinas contra las compañías vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago.

El tribunal concluyó que no tenía jurisdicción prima facie porque las pretensiones argentinas exigirían determinar la soberanía sobre las islas, y dejó constancia de las garantías británicas de que no habrá perforación antes del 21 de marzo de 2027 ni nuevas licencias. El Gobierno de Javier Milei, por su parte, destacó que el tribunal reconoció la existencia de una disputa de soberanía y anunció que pedirá nuevas medidas ante el tribunal arbitral.