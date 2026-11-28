España cierra la campaña: Sánchez apela a la “mayoría progresista” y Feijóo pide el voto para “el cambio”

Elecciones generales en España

Los principales candidatos a las elecciones generales anticipadas que se celebran este domingo en España cerraron el viernes la campaña con mítines multitudinarios, en los que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, apeló a una “mayoría progresista” y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió incluso a los votantes de izquierda su apoyo para “el cambio”. Las últimas encuestas publicadas daban una mayoría a la suma del PP y Vox.

Los principales candidatos a las elecciones generales anticipadas que se celebran este domingo en España cerraron el viernes la campaña con mítines multitudinarios, en los que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, apeló a una “mayoría progresista” y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió incluso a los votantes de izquierda su apoyo para “el cambio”. Las últimas encuestas publicadas daban una mayoría a la suma del PP y Vox.

Sánchez cerró su campaña en la Caja Mágica de Madrid ante más de 13.000 personas, según el PSOE. “Han intentado convertir estas elecciones en un referéndum contra mí, el malvado Sánchez, y mi familia, pero estas elecciones no van de mí, van de vuestros derechos, empleos y dignidad”, afirmó. “La mayoría progresista la tenemos a la vista, así que rememos y votemos para gobernar.” El presidente pidió además al PP que acepte el resultado de las urnas.

Feijóo cerró la suya en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, ante más de 9.000 personas, según su partido, tras un acto por la mañana en L'Hospitalet de Llobregat, cerca de Barcelona. “No os pido que dejéis de sentiros de izquierdas”, dijo a los votantes socialistas descontentos, a los que pidió apoyo para “cambiar” el país. “Esta vez sí, no solo vamos a ganar, vamos a gobernar”, aseguró. El líder popular prometió devolver el prestigio a la alta velocidad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Urda, y resumió: “El domingo se vota, el lunes se empieza”.

El líder de Vox, Santiago Abascal, cerró en la plaza de toros de Valencia ante más de 14.000 personas, según el partido. “Esta es una elección existencial para España”, afirmó. Abascal defendió la “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas públicas y la llamada “remigración”: “Que se vuelvan los que nunca tuvieron que irse y que se vayan los que no saben estar”. “El 29 de noviembre no votéis con miedo, votad con valor”, concluyó.

La candidata de Frente Amplio, la coalición a la izquierda del PSOE, Ada Colau, reunió a unas 4.000 personas en la sala La Nave de Villaverde, en Madrid, con un millar más en el exterior, acompañada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y varios ministros. “El Frente Amplio no se va a rendir jamás. El domingo vamos a salir a votar, y no lo haremos por miedo, lo haremos con ilusión”, dijo.

Los cierres estuvieron marcados por el debate a cuatro del jueves, en el que Feijóo se dirigió a Colau con un “y usted, calladita”, una frase que el PSOE y Frente Amplio utilizaron para apelar al voto de las mujeres. Según la agencia EFE, Feijóo afirmó en ese debate que dimitiría si no logra gobernar.

La campaña ha estado marcada por los casos de corrupción que afectan a antiguos dirigentes socialistas, los accidentes ferroviarios y la falta de presupuestos durante la legislatura. Para gobernar hacen falta 176 escaños. La última encuesta de 40dB para El País y la Cadena SER, publicada antes de la prohibición legal de difundir sondeos en los cinco días previos a la votación, situaba al PP y Vox por encima de los 190 escaños, mientras que el Centro de Investigaciones Sociológicas reflejaba una recuperación de los socialistas. El sábado es jornada de reflexión.