El Tribunal del Mar rechaza el pedido de Argentina para frenar Sea Lion por falta de jurisdicción sobre la soberanía

El tribunal dejó constancia de las garantías británicas: sin perforación antes del 21 de marzo de 2027, sin extracción antes de marzo de 2028 y sin nuevas licencias.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazó el sábado, por 18 votos contra 3, la solicitud de Argentina de medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas, al concluir que no tiene jurisdicción prima facie porque las pretensiones argentinas exigirían determinar quién ejerce la soberanía sobre las islas, una cuestión ajena a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La orden, leída en Hamburgo por el presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga, analiza por separado las cuatro pretensiones argentinas. Sobre la primera, basada en los derechos del Estado ribereño, el tribunal sostiene que su resolución ”requiere la identificación del Estado ribereño que tiene soberanía sobre las Islas Falkland (Malvinas) y presupone la determinación de una cuestión de soberanía territorial“, para lo cual habría que aplicar ”no la Convención sino otras normas del derecho internacional“. Aplica el mismo razonamiento a la segunda, sobre la obligación de abstenerse de medidas unilaterales, y a la tercera, sobre la protección del medio marino. Sobre la cuarta, concluye que la obligación de resolver controversias pacíficamente y de buena fe no puede servir, por sí sola, como base de jurisdicción. Al no haber jurisdicción, el tribunal no examinó la urgencia.

Votaron en contra de la orden los jueces Horinouchi, de Japón, y Patel, de la India, y el juez ad hoc designado por Argentina, Raúl Vinuesa. Entre los 18 votos a favor figuran el del juez ad hoc británico, Vaughan Lowe, y el de la jueza chilena María Teresa Infante Caffi.

El tribunal dejó constancia de las garantías ofrecidas por el Reino Unido durante la audiencia: la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027, la extracción no comenzará antes de marzo de 2028 y ”no se otorgarán más licencias, ya que el régimen de licencias está suspendido“. Además, subrayó que ”la Convención es aplicable en las zonas marítimas en disputa“ y que espera que las partes actúen en consecuencia, y las animó a constituir cuanto antes el tribunal arbitral que resolverá el fondo. La orden aclara que no prejuzga la jurisdicción de ese tribunal ni el fondo del caso.

La Casa Rosada respondió con un comunicado firmado por Milei, en el que afirma que el tribunal ”ha reconocido (en un voto no unánime) la existencia de una disputa de soberanía“ y celebra ese ”reconocimiento frente a la posición del Reino Unido“. Agregó que no comparte la conclusión sobre la jurisdicción, que la decisión ”no legitima“ la explotación de hidrocarburos y que Argentina ”avanzará sin demora” en la constitución del tribunal arbitral, ante el que pedirá nuevas medidas.

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El Gobierno británico, según el diario Clarín, celebró la decisión, que “confirma la solidez de la defensa jurídica y de la estrategia del Reino Unido”. Sostuvo que Argentina intentó “impedir que los habitantes de las Islas Falkland tomaran sus propias decisiones soberanas y fracasó”, e instó a Buenos Aires a “poner fin a su política más amplia de presión económica contra las islas”. “Un buen día para las Falklands”, dijo el miembro de la Asamblea Legislativa de las islas Stacy Bragger.

Sea Lion, operado por la israelí Navitas Petroleum, con el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35%, tiene unas reservas estimadas de 1.700 millones de barriles. Las empresas tomaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025 y prevén la primera extracción en el primer trimestre de 2028.