El presidente de Colombia respalda a Abascal: “España se merece un presidente como tú”

Abascal y De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respaldó al líder de Vox, Santiago Abascal, en las elecciones generales que se celebran este domingo en España, con un vídeo que el propio Abascal difundió el viernes, último día de campaña, en la red social X. “Querido amigo, España se merece un presidente como tú”, dijo el mandatario colombiano.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respaldó al líder de Vox, Santiago Abascal, en las elecciones generales que se celebran este domingo en España, con un vídeo que el propio Abascal difundió el viernes, último día de campaña, en la red social X. "Querido amigo, España se merece un presidente como tú", dijo el mandatario colombiano.

"A mi amigo Santiago Abascal, un hombre defensor de los principios y valores fundacionales, un hombre coherente como el que más, le deseo este próximo domingo la mejor de todas las suertes", afirmó De la Espriella desde Bogotá. "¡Hoy más que nunca estoy firme por España y firme por la patria!", concluyó.

No es la primera vez que De la Espriella, elegido en junio, interviene en campañas extranjeras. Apoyó la candidatura de Keiko Fujimori, que ganó las elecciones en Perú; respaldó a Flávio Bolsonaro antes de que este perdiera frente a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, y acompañó a la congresista republicana María Elvira Salazar antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos, lo que le valió una protesta del Partido Demócrata. Según el diario El País, tras la victoria demócrata en esas elecciones, el presidente colombiano ha buscado acercarse a ese partido para preservar la alianza de su país con Washington.

La relación entre ambos dirigentes es pública desde comienzos de año. En enero, siendo aún candidato, De la Espriella visitó Madrid, se reunió con Abascal y firmó un manifiesto contra la izquierda que también suscribieron, entre otros, el presidente argentino, Javier Milei, y el chileno, José Antonio Kast. Abascal, por su parte, celebró en junio la victoria del colombiano, al afirmar que sus compatriotas habían "dicho basta al narcosocialismo de Petro".

En el otro extremo del espectro político colombiano, el expresidente liberal Ernesto Samper, que gobernó entre 1994 y 1998, expresó días atrás su apoyo al presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez. "Vox representa un peligroso movimiento hacia una derecha no ideológica, una derecha fáctica que quiere llegar al poder no para gobernar, sino para quedarse", dijo Samper a El País. Los tres últimos presidentes colombianos, Iván Duque, Gustavo Petro y De la Espriella, han roto con la tradición de no intervenir en campañas electorales de otros países.