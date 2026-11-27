Milei logra en el Senado la suspensión de las PASO, con debates obligatorios solo en la segunda vuelta

El Gobierno justifica la suspensión de las primarias por su coste

El Senado argentino aprobó el jueves, por 43 votos a favor y 29 en contra, la reforma política impulsada por el Gobierno de Javier Milei que suspende las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de cara a las presidenciales de 2027. El proyecto, que también limita la obligatoriedad de los debates presidenciales a la segunda vuelta, pasa ahora a la Cámara de Diputados.

El oficialismo reunió 21 votos de La Libertad Avanza, 10 de la Unión Cívica Radical y tres del PRO, a los que se sumaron nueve senadores de bloques provinciales y de otras fuerzas, según el diario La Nación. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, que tenía el encargo de reunir los apoyos en plena tensión con Milei, defendió el ahorro que supone suspender las primarias. La economía, “que tiene hoy una senda muy importante de estabilidad, que no se había logrado en muchos años, hay que llevarla a la casa de cada argentino”, dijo en declaraciones al canal LN+. “Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado...”, escribió el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en las redes sociales.

Además de suspender las primarias, la reforma incorpora el régimen conocido como “Ficha Limpia” para las candidaturas, introduce cambios en la financiación de la propaganda electoral en radio y televisión y en la elección de los representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur, y elimina la veda electoral. El debate presidencial será obligatorio solo en una eventual segunda vuelta, y desaparecen las sanciones a los candidatos que no acudan al de la primera.

El oficialismo pretendía en un principio eliminar por completo la obligación de debatir, pero cedió para la segunda vuelta después de que 12 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Cippec, Poder Ciudadano y el Foro de Periodismo Argentino, reclamaran que se mantuviera. “El debate es un bien público: ofrece a todas las candidaturas un espacio común para presentar sus propuestas y permite a la ciudadanía conocerlas y compararlas”, señalaron.

El Gobierno justifica la suspensión de las primarias por su coste. Sus críticos sostienen que favorece al oficialismo, porque sin primarias el peronismo, que carece de un candidato común, tendría más difícil ordenar su oferta electoral. Algunos legisladores aliados habían advertido además de que el adelanto de las elecciones provinciales en Neuquén al 14 de febrero suponía cambiar las reglas con el calendario de 2027 ya en marcha.