Lula elige a un banquero, Luiz Carlos Trabuco, para dirigir Hacienda en su cuarto mandato

Trabuco, de origen humilde y amigo personal de Lula desde hace años, trabaja en el Bradesco, el segundo banco privado del país, desde los 17 años

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, eligió al banquero Luiz Carlos Trabuco, de 75 años, presidente del consejo de administración del Banco Bradesco, como ministro de Hacienda para su cuarto mandato, que comienza el 5 de enero. Trabuco aceptó el cargo el jueves por la noche, según la revista Veja, aunque el nombramiento aún no se ha anunciado oficialmente.

Es el primer nombre conocido del nuevo Gabinete, lo que refleja la importancia de la tarea que le espera, incluida la aplicación del ajuste fiscal. Trabuco, de origen humilde y amigo personal de Lula desde hace años, trabaja en el Bradesco, el segundo banco privado del país, desde los 17 años.

Los mercados recibieron la noticia con alivio. La Bolsa de São Paulo subió un 6% el jueves, su mayor alza desde la reelección de Lula el 25 de octubre. En el último mes, el índice había perdido un 18% de su valor, y el real se había depreciado un 15% frente al dólar, en medio de la desconfianza de los inversores sobre las cuentas públicas. El Banco Central llegó a vender la semana pasada 1.000 millones de dólares de sus reservas para frenar la subida de la divisa estadounidense.

El Congreso acaba de aprobar el plan de contención del gasto presentado por el Gobierno, con un ahorro de unos 60.000 millones de reales, cerca de 10.600 millones de dólares, y el Ejecutivo promete mantener las ayudas sociales anunciadas por Lula al final de la campaña. La deuda pública ha crecido con fuerza durante el actual mandato, el déficit fiscal ronda el 9% del producto interior bruto y la tasa básica de interés se sitúa en el 13,75%, una de las más altas del mundo. El Ministerio de Hacienda rebajó la semana pasada su previsión de crecimiento para 2027 al 1,8%.

El ministerio estuvo dirigido durante casi todo el mandato actual por Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Según la agencia Reuters, Lula prevé anunciar una primera tanda de ministros la semana próxima, a su regreso de la cumbre del Mercosur que se celebrará en Montevideo.