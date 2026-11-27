La Tierra supera por primera vez los 2 grados de calentamiento durante siete días seguidos

El récord coincide con el fracaso de la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP31, celebrada en la ciudad turca de Antalya, que terminó el 22 de noviembre sin un acuerdo político principal

La temperatura media del planeta superó durante siete días consecutivos los 2 grados por encima de los niveles preindustriales, algo que no había ocurrido nunca, según confirmó el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, el programa europeo de observación de la Tierra. El lunes 23 de noviembre se registró además la mayor anomalía diaria medida hasta ahora: 2,25 grados por encima del periodo 1850-1900.

El umbral de los 2 grados se alcanzó en diez días de noviembre —el 3, el 4, el 13 y del 18 al 24—, siete de ellos de forma consecutiva. El 23 de noviembre, la temperatura media global se situó también 1,34 grados por encima de la media de 1991-2020. No se trata de las temperaturas absolutas más altas, que suelen darse en julio y agosto, sino de la mayor desviación respecto a lo normal para esta época del año. Hasta ahora, los 2 grados solo se habían superado dos días en noviembre de 2023 y cuatro en febrero de 2024. Los datos son preliminares, aunque Copernicus no espera cambios superiores a 0,02 grados.

Superar ese umbral durante algunos días no equivale a incumplir el Acuerdo de París de 2015, que fija como objetivo limitar el calentamiento a 1,5 grados y mantenerlo muy por debajo de 2, medido como promedio durante muchos años. “Si bien esto no equivale a superar el umbral de 2 °C a largo plazo establecido en el Acuerdo de París, sí constituye un claro anticipo de hacia dónde se dirige nuestro clima”, advirtió Samantha Burgess, responsable estratégica del clima en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo. “El fenómeno de El Niño es pasajero; el calentamiento subyacente provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero persistirá, a menos que reduzcamos dichas emisiones.”

Copernicus considera muy probable que 2026 termine como el segundo año más cálido desde que hay registros, con un 20% de probabilidades de igualar o superar a 2024, y prevé que sea el segundo año natural en el que el calentamiento supere los 1,5 grados. Su director, Carlo Buontempo, ha advertido de que hay una posibilidad bastante alta de que al menos un año supere los 2 grados antes de 2030.

El récord coincide con el fracaso de la cumbre del clima de las Naciones Unidas COP31, celebrada en la ciudad turca de Antalya, que terminó el 22 de noviembre sin un acuerdo político principal, después de que varios países productores de petróleo rechazaran que el texto final mencionara los combustibles fósiles, principal causa del calentamiento global.