Hackean la plataforma en la nube de la Fuerza Aérea de EE.UU., según Reuters

Fuerza Aérea de Estados Unidos

Cloud One, la plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sufrió una intrusión informática que amenaza la seguridad de datos sensibles de carácter táctico, logístico y de personal, según informaron el viernes a la agencia Reuters tres fuentes conocedoras del incidente. Es la última de una serie de brechas de seguridad en organismos federales estadounidenses.

Cloud One, la plataforma de computación en la nube de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sufrió una intrusión informática que amenaza la seguridad de datos sensibles de carácter táctico, logístico y de personal, según informaron el viernes a la agencia Reuters tres fuentes conocedoras del incidente. Es la última de una serie de brechas de seguridad en organismos federales estadounidenses.

Según dos de las fuentes, la intrusión se detectó hace un mes, durante unos trabajos de actualización del sistema, y obligó a interrumpir el servicio en la plataforma. Por ahora no se ha identificado a los atacantes, ni se conoce el alcance de la intrusión ni si se llegó a robar información.

Cloud One, puesta en marcha en 2017, es una de las mayores plataformas en la nube del ejército estadounidense, según las fuentes, y combina recursos de cuatro proveedores: Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet. Da soporte a numerosas aplicaciones, entre ellas las que gestionan datos de personal, nóminas, logística y mantenimiento, el sistema de mando y control en la nube de la Fuerza Aérea, que recopila datos de los radares de defensa aérea de toda Norteamérica, y un sistema que hace un seguimiento de bombas y misiles en más de 200 instalaciones de la Fuerza Aérea en el mundo. “Una brecha aquí es un asunto muy serio”, dijo una de las fuentes.

La Fuerza Aérea declinó hacer comentarios sobre su seguridad, sus vulnerabilidades o el estado operativo de sus redes. “Tomamos medidas prudentes de forma continua para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento”, señaló.

La revelación llega días después de que se conociera una intrusión en una red de análisis de inteligencia de fuentes abiertas de la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, que expuso información no clasificada, y tras brechas de seguridad en el FBI y el Departamento de Agricultura. Coincide además con una serie de fallos que las autoridades atribuyeron a causas técnicas y no a ciberataques: la caída global de los servicios de Microsoft el 12 de noviembre, la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos durante unas cuatro horas y media el día 13, que el Gobierno achacó a equipos de telecomunicaciones obsoletos, y la caída de la red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional el 17.