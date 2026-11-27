Argentina prohíbe la publicidad de apuestas en línea, incluso en el fútbol y en redes sociales

El Senado argentino durante el debate de la ley de ludopatía

El Senado argentino aprobó por unanimidad, con 72 votos, la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que prohíbe la publicidad de los juegos de azar en medios de comunicación, redes sociales, estadios y vía pública, y obliga a los clubes de fútbol a revisar sus patrocinios con casas de apuestas. La norma, aprobada el jueves, llevaba más de dos años pendiente en la Cámara alta.

El Senado argentino aprobó por unanimidad, con 72 votos, la ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que prohíbe la publicidad de los juegos de azar en medios de comunicación, redes sociales, estadios y vía pública, y obliga a los clubes de fútbol a revisar sus patrocinios con casas de apuestas. La norma, aprobada el jueves, llevaba más de dos años pendiente en la Cámara alta.

El texto salió adelante sin cambios respecto de la media sanción que la Cámara de Diputados había aprobado en noviembre de 2024. Su objetivo es limitar la exposición de niños y adolescentes a las apuestas y dotar al Estado de herramientas frente al juego compulsivo.

La ley prohíbe la publicidad, la promoción y el patrocinio de apuestas en televisión, radio, prensa, internet, redes sociales, pódcasts y carteles en la vía pública, así como en estadios, festivales y recitales, incluida la publicidad encubierta. Las restricciones alcanzan también a influencers, deportistas y personajes famosos. La Asociación del Fútbol Argentino, la Liga Profesional y clubes como Boca Juniors, River Plate, Racing e Independiente deberán adaptar sus acuerdos con casas de apuestas, aunque el plazo para hacerlo lo fijará la reglamentación, que el Poder Ejecutivo deberá dictar en un máximo de 120 días. La única excepción son las salas de juego y agencias autorizadas.

Los menores de 18 años tendrán prohibido apostar, y las plataformas deberán verificar la identidad y la edad de cada usuario mediante reconocimiento facial vinculado al registro nacional de las personas, no solo al abrir una cuenta, sino en cada inicio de sesión y al cobrar un premio. Quedan prohibidos los bonos de bienvenida y los programas de fidelización, y solo podrán usarse tarjetas de débito o billeteras virtuales con saldo, con límites diarios similares a los de los cajeros automáticos. No se admitirán tarjetas de crédito ni cuentas que reciban prestaciones sociales. Se crea además un Registro Nacional de Autoexclusión, en el que también podrán inscribir a una persona sus familiares directos.

La norma fija multas elevadas, un 50% más altas cuando haya menores implicados, y reforma el Código Penal para castigar con entre tres y ocho años de prisión la explotación de juegos de azar sin autorización. Los jueces podrán ordenar el bloqueo de sitios ilegales, y el Banco Central deberá impedir que bancos y billeteras procesen pagos hacia plataformas clandestinas.

La Iglesia católica, que había reclamado la aprobación de la ley tras la reciente visita del papa León XIV, celebró la decisión. La Comisión Episcopal de Pastoral Social la recibió con “profunda gratitud” en un comunicado titulado “Un paso hacia el cuidado de nuestra juventud”.