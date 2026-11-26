Tormentas en las dos costas de EE.UU. dejan a 840.000 sin luz y alteran los viajes de Acción de Gracias

Inundaciones provocadas por la tormenta en Estados Unidos

Fuertes tormentas azotaron el jueves las costas este y oeste de Estados Unidos en pleno Día de Acción de Gracias, la festividad con más desplazamientos del año, y dejaron a más de 840.000 clientes sin electricidad, cientos de vuelos cancelados y el aplazamiento del tradicional desfile de Macy's en Nueva York, según la BBC.

Fuertes tormentas azotaron el jueves las costas este y oeste de Estados Unidos en pleno Día de Acción de Gracias, la festividad con más desplazamientos del año, y dejaron a más de 840.000 clientes sin electricidad, cientos de vuelos cancelados y el aplazamiento del tradicional desfile de Macy's en Nueva York, según la BBC.

En la costa este, una tormenta avanzaba hacia el norte con ráfagas de viento de entre 110 y 130 kilómetros por hora en Virginia. Pensilvania, con más de 180.000 clientes sin luz, Maryland, con 173.000, y Virginia, con 167.000, eran los estados más afectados por los cortes, que alcanzaron también a Misuri e Illinois. En Maryland, los bomberos rescataron a varias personas atrapadas en viviendas aplastadas por árboles caídos, y la empresa de aguas WSSC pidió a casi dos millones de clientes que limitaran el consumo a lo esencial por los cortes de energía en sus plantas potabilizadoras. Los meteorólogos locales calificaron la jornada como el Día de Acción de Gracias más lluvioso registrado en Washington, donde se inundó la mayor parte de las pistas del aeropuerto Reagan.

Más de 400 vuelos fueron cancelados y unos 1.700 sufrieron retrasos el jueves, según la plataforma FlightAware. Unos 81,5 millones de estadounidenses tenían previsto desplazarse al menos 80 kilómetros durante la semana festiva, según la asociación automovilística AAA, en lo que el secretario de Transporte, Sean Duffy, describió como “la Super Bowl de los viajes aéreos”. Las autoridades cerraron temporalmente el puente de la bahía de Chesapeake por el viento.

En Nueva York, el desfile de Macy's, que este año celebra su edición número 100, se aplazó al sábado. “Será una tormenta fuerte”, advirtió el alcalde, Zohran Mamdani, que anunció rachas de hasta 105 kilómetros por hora. “La seguridad es, y siempre será, nuestra prioridad”, afirmó. En Filadelfia, el desfile se sustituyó por un programa de televisión.

En la costa oeste, las mareas vivas, que podían alcanzar los 2,4 metros durante el fin de semana, inundaron viviendas en Pacifica, al sur de San Francisco, y la compañía ferroviaria Amtrak canceló servicios costeros entre Irvine y San Diego. Según la BBC, las mareas se ven reforzadas por el episodio de El Niño más intenso registrado.

Se espera que la tormenta del este se aleje hacia el Atlántico el viernes. El temporal supone el segundo gran golpe al tráfico aéreo estadounidense en dos semanas, después de que un fallo en las comunicaciones del control aéreo obligara a suspender todos los vuelos del país el 13 de noviembre.