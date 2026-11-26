Milei, primer jefe de Estado que visita a Alliana en Paraguay tras la caída de Peña

Milei y Alliana en Asunción

El presidente argentino, Javier Milei, viajó el jueves a Asunción para respaldar al presidente paraguayo, Pedro Alliana, y se convirtió en el primer jefe de Estado extranjero al que recibe desde que sustituyó a Santiago Peña, destituido y encarcelado por el colapso de Ueno Bank. Ese mismo día, la Fiscalía paraguaya informó de que ha detectado fondos del banco en Argentina.

El presidente argentino, Javier Milei, viajó el jueves a Asunción para respaldar al presidente paraguayo, Pedro Alliana, y se convirtió en el primer jefe de Estado extranjero al que recibe desde que sustituyó a Santiago Peña, destituido y encarcelado por el colapso de Ueno Bank. Ese mismo día, la Fiscalía paraguaya informó de que ha detectado fondos del banco en Argentina.

Milei fue recibido con honores en el Palacio de López, sede del Gobierno paraguayo. “¡Bienvenido al Paraguay, presidente Milei! Que esta visita nos permita seguir construyendo un futuro de prosperidad para nuestros pueblos hermanos”, escribió Alliana en las redes sociales, donde destacó que a ambos países los une “el cariño de dos pueblos que han crecido juntos”.

El canciller argentino, Pablo Quirno, que acompañó a Milei, ofreció una rueda de prensa con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez, al que definió como un “amigo”. Quirno afirmó que ambos gobiernos comparten “desde hace mucho tiempo las ideas de la libertad, de la protección de la propiedad privada”, y aseguró que Buenos Aires ofreció su colaboración para afrontar la crisis provocada por la caída de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.

El fiscal adjunto de Asuntos Internacionales de Paraguay, Manuel Doldán, dijo a la radio ABC Cardinal que se detectaron “algunos fondos” de Ueno en Argentina, por lo que se pidió a las autoridades argentinas la inmovilización cautelar de activos y bienes vinculados con la entidad, y se envió un exhorto formal de cooperación. “Estamos pidiendo la identificación de cuentas bancarias, financieras, documentos societarios, contables y patrimoniales, que nos permitirán también saber cómo se manejaban los ecosistemas financieros allá”, explicó.

La visita coincidió con una intensa jornada legislativa en Argentina. La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la carta orgánica del Banco Central, con 141 votos a favor, ninguno en contra y 99 abstenciones, una semana después de que la sesión prevista para aprobarla fracasara por falta de quórum. La reforma prohíbe al banco emitir dinero para financiar al Tesoro y refuerza la estabilidad de sus autoridades. Diputados debatía después el Presupuesto de 2027, mientras el Senado discutía la suspensión de las elecciones primarias abiertas, las PASO, para el año próximo.

Milei y Alliana volverán a encontrarse la semana próxima en Montevideo, en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, junto al anfitrión, Yamandú Orsi, y al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La relación entre Argentina y Brasil atraviesa su peor momento: esta semana, Brasilia retiró definitivamente a su embajador en Buenos Aires y decidió no invitar a Milei a la toma de posesión de Lula, después de que Quirno pusiera en duda el proceso electoral brasileño.