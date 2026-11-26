Falklands suspende la publicación de resúmenes del Consejo Ejecutivo mientras revisa el sistema

Para el legislador Lewis Clifton, los principios de apertura y transparencia no deben exponer a las Islas a riesgos políticos ni económicos

Los integrantes de la Asamblea Legislativa de las Islas Falkland, que en los hechos es el gobierno autónomo del archipiélago, sostienen que los resúmenes que ofrece el Consejo Ejecutivo sobre los temas tratados son suficientemente extensos para permitir un escrutinio amplio, que atienda a los electores y dé acceso suficiente a los medios de comunicación.

Insisten en que ese criterio es, además, coherente con los principios de apertura, transparencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, en las Islas no todos coinciden en que esos principios se estén cumpliendo, sobre todo porque los integrantes de la renovada Asamblea Legislativa, que asumió hace algo menos de un año, hicieron campaña con la apertura y la transparencia en los asuntos públicos como bandera.

El legislador (MLA) Lewis Clifton respondió a esas inquietudes en una entrevista con el semanario Penguin News. Sostuvo con firmeza que cumplir estrictamente con esos principios no debe hacerse a costa de exponer a las Islas Falkland a riesgos o costos, sean políticos o económicos.

Clifton dijo que, en realidad, la pausa “no detendría ni impediría que un resumen de los asuntos abordados por el Consejo Ejecutivo sea entregado al Legislativo cuando sesiona”.

Sobre las inquietudes de la opinión pública, dijo estar muy al tanto de ellas y agregó que la suspensión “era una medida temporal para darle tiempo al Procurador General de las Islas a considerar dichas inquietudes, pero a la luz de las consecuencias políticas y económicas de parte de aquellos que tienen la intención de hacer el mayor daño posible a las Falklands”. La pausa también daría tiempo para resolver fallas del sitio web, que en condiciones normales es de acceso totalmente libre.

Consultado sobre los temas específicos que motivaron la decisión, Clifton no identificó asuntos particulares, pero habló de “asuntos de una naturaleza crecientemente compleja y de gran sensibilidad” y de “la necesidad de proteger información comercial y económica especialmente sensible y estratégicamente importante”.

Al preguntársele por qué se retiraron o retuvieron documentos enteros en lugar de omitir solo la información sensible, respondió que ese era un tema que “la revisión de la situación iba a considerar”. Y añadió: “Dados los momentos altamente sensibles que actualmente impactan a las Falklands, el Consejo Ejecutivo decidió aguardar las recomendaciones del Procurador General”.

Cuando se le consultó si se preguntará a la opinión pública sobre posibles cambios permanentes en el sistema de información, Clifton adelantó que “cualquier cambio en las publicaciones se hará formalmente, mediante una enmienda a las Órdenes Permanentes del Consejo Ejecutivo. No sería usual consultar a la comunidad sobre esos documentos”.

Se espera que el Procurador General informe al Consejo Ejecutivo el 9 de diciembre. Tras analizar la revisión, el Consejo decidirá si difunde los asuntos tratados en octubre y si informa públicamente de lo resuelto. Luego informará a la Asamblea Legislativa mediante una comunicación que se entregará el 11 de diciembre.