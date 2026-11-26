Falklands rinde homenaje a su razón de ser con un árbol estatua de un calamar

Un árbol agostado ubicado en el estacionamiento de la pesquera Fortuna Ltd, en la capital de las Islas Falkland, Stanley, va camino a resucitar, pero transformado en un calamar gigante, obra del aclamado escultor internacional Simon O’Rourke, cuya herramienta de artista es una motosierra.

Según el semanario Penguin News, el artista originario del norte de Gales quien se ha especializado por veinte años en esculpir de todo, desde vida silvestre hasta enormes criaturas míticas, fue contratado por Fortuna luego que su Gerente General Darren Christie comenzara por explorar que se podría hacer con el árbol condenado en lugar de simplemente removerlo.

“Me encontró en mi video”, relato Simon y luego “tuvimos varios contactos por video, hablamos del proyecto, y le ofrecí algunas opciones”. Simon elaboró tres posibles diseños y finalmente nos inclinamos por el calamar por su obvia conexión a la industria de la pesca en Falkland e importancia como rubro de exportación de las Islas.

Pero transformar un señor ciprés Monterrey, macrocarpa en Falklands, en un calamar ha significado algo más que seguir un diseño. Trabajar con material vivo, particularmente uno que ha comenzado a deteriorarse significa dejar que la propia madera tenga influencia sobre la escultura final.

No se puede sobre planificar con un árbol pues nunca sabes con que te vas a encontrar,” afirma.

La ambición de Simon era la de crear el calamar más grande y alto posible desde la madera disponible, pero con la bifurcación del trono del árbol ya nos presentó un primer e inmediato desafío.

“Esa reunión de grandes ramas que brotan desde el tronco en la corteza contenía una piedra acumulada por los años y que deshizo la cadena de la motosierra.

A continuación Simon tuvo que trabajar dentro de la propia madera del tronco para asegurarse cuanta era firme, o cuanta madera aprovechable quedaba debiendo ajustar la altura de la cabeza del calamar y sus ocho tentáculos además de dos de ellos de alimentación.

“El diseño, la forma de los tentáculos, y cosas similares, hubo que cambiarlos varias veces desde que comenzarnos”. Por suerte Darren le brindó suficiente cintura a su talento artístico, sabiendo que la escultura final no necesariamente se iba a ajustar a los términos del diseño original.

Lo cierto es que las motosierras parecen instrumentos poco comunes para un trabajo artístico tan delicado, pero también se incluyen sierras especiales para tallados que resultaron en detalles magníficos: por ejemplo los ojos del calamar y las ventosas en los tentáculos.

Simon también apeló a otras herramientas, las lijas y distintos aparatos para la terminación, pero el grueso de la obra fue con motosierras. De la misma forma que la madera tiene que ser muy apropiada para una escultura al aire libre. Ello implicó remover la masa más blanda del ciprés, dejando el corazón que es duro.

Por otra parte también es cierto que la variedad de ciprés Monterrey contiene unos aceites naturales que lo hacen relativamente resistente al deterioro. Si bien Fortuna tendrá la opción de curar o no la obra, Simon también opinó que podría resultar muy atractivo que la dejaran madurar naturalmente a la intemperie, para que con el tiempo adquiera un tinte gris plateado.

El calamar es una de tantas obras para las cuales Simon ha sido contratado en su carrera. Quizá su obra más conocida es la Giant Hand Vyrnwy, (Mano Gigante) tallada desde los restos de un centenario árbol castigado por una tormenta en Gales. Esa enorme mano mira hacia el cielo desde un tronco de unos cincuenta pies de alto logrando gran atracción internacional. Otros trabajos incluyen un dragón junto a la autopista A5 de Bethesda, en tanto su web incluye un mapa interactivo con más de cien esculturas con acceso para que el público pueda disfrutar.

Según Simon uno de sus placeres es el de aceptar trabajos poco comunes, y la oportunidad de investigar temas de los cuales de otra forma, poco o nada llegaría a saber.

El proyecto de Fortuna significó investigar la anatomía de calamares, desde el posicionamiento de sus ojos hasta la disposición de sus ventosas. “Me encanta cuando me embarco en grandes proyectos como el actual, donde desde una pieza pequeña la expandes varias veces,” sostuvo.

También disfruto la respuesta de la gente que pasaba por el estacionamiento de Fortuna, al principio algunos parecían desencantados, ver como podábamos y ayudábamos a morir el árbol, pero esa reacción cambió a medida que el calamar comenzara a emerger”, dijo.

Simon relato que la genta disfrutaba ver como avanzaba la estatua cada día y para él muy importante por el interés que el proyecto generaba.

Tiene previsto pasar unas tres semanas en las Falklands, y si le sobra tiempo tras completar el calamar dedicarse a obras más pequeñas.

También resaltó que su primera visita a las Islas fue realmente memorable del momento que no tenía la menor idea con que se iba a encontrar.

“He descubierto que se trata de un lugar muy amigable, realmente amigable y por cierto me voy a ir con varios nuevos amigos. Tiene una buena vibra, buena onda, no sabía qué esperar, pero ha sido una sorpresa realmente agradable”.