Edmundo González anuncia su regreso a Venezuela tras más de dos años de exilio en España

Líder opositor venezolano Edmundo González

El dirigente opositor venezolano Edmundo González, candidato en las elecciones presidenciales de julio de 2024, anunció el jueves que regresará próximamente a Venezuela, tras más de dos años de exilio en España, para participar el 5 de diciembre en la peregrinación de la Virgen de Coromoto, patrona del país, en la ciudad de Guanare.

El dirigente opositor venezolano Edmundo González, candidato en las elecciones presidenciales de julio de 2024, anunció el jueves que regresará próximamente a Venezuela, tras más de dos años de exilio en España, para participar el 5 de diciembre en la peregrinación de la Virgen de Coromoto, patrona del país, en la ciudad de Guanare.

“Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto. ¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes”, escribió González en la red social X. El dirigente dijo tener “mucho que agradecer a los venezolanos, a España” y a su familia.

La líder opositora María Corina Machado había adelantado el regreso la víspera, en un acto en la Universidad Central de Venezuela. “Pronto estará aquí”, afirmó. González sustituyó a Machado como candidato en 2024, después de que las autoridades la inhabilitaran. La oposición reivindica la victoria de González con las actas de votación que recopiló, mientras que el Consejo Nacional Electoral proclamó vencedor a Nicolás Maduro sin publicar resultados detallados.

González salió de Venezuela en septiembre de 2024, con una orden de detención en su contra, tras una negociación con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez celebrada en la sede de la embajada de España en Caracas. Su yerno permaneció detenido más de un año y fue liberado a comienzos de 2026.

El dirigente regresará a un país muy distinto, tras la salida de Maduro del poder por la operación militar estadounidense del 3 de enero. Delcy Rodríguez gobierna desde entonces como presidenta encargada y ha prometido elecciones con una autoridad electoral renovada, aunque sin fijar una fecha. Machado volvió a Venezuela tras diez meses fuera, y en las últimas semanas lo han hecho también colaboradores cercanos como su asesor Carlos Blanco y la jefa de su campaña, Magalli Meda.

El regreso de González coincide con un acercamiento del Gobierno de Rodríguez a Washington: la semana pasada, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, firmó en Caracas un acuerdo de cooperación militar con Venezuela.