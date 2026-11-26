Colombia abandona su adhesión al banco de los BRICS en un nuevo giro hacia Estados Unidos

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella

El Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, abandonó el proceso de adhesión de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo, la entidad financiera del grupo de economías emergentes BRICS, que había iniciado su antecesor, Gustavo Petro, en 2025. La decisión se suma a otros cambios de la política exterior colombiana, más alineada ahora con Estados Unidos e Israel.

El Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, abandonó el proceso de adhesión de Colombia al Nuevo Banco de Desarrollo, la entidad financiera del grupo de economías emergentes BRICS, que había iniciado su antecesor, Gustavo Petro, en 2025. La decisión se suma a otros cambios de la política exterior colombiana, más alineada ahora con Estados Unidos e Israel.

En un comunicado difundido el miércoles por la noche, la Cancillería que dirige Omar Bula informó que Colombia “no dará continuidad a las actuaciones dirigidas a concretar dicha vinculación” al grupo fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y a su banco. El texto añade que el Gobierno buscará financiamiento en “otros organismos multilaterales” para su Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, pero no explica los motivos de la decisión.

Petro solicitó el ingreso en el banco en Shanghái el 16 de mayo de 2025, poco después de incorporar a Colombia a la Nueva Ruta de la Seda china. El 19 de junio, la presidenta de la entidad, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, anunció su aprobación, que el consejo de gobernadores ratificó en julio. Como el acuerdo constitutivo del banco es un tratado, su ratificación requería una ley del Congreso colombiano. El Gobierno presentó el proyecto el 25 de noviembre de 2025, pero no llegó a votarse, y Colombia figuraba como observadora en proceso de incorporación.

Desde que asumió el cargo, De la Espriella ha reconocido la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, ha abierto la embajada de Colombia en Jerusalén y ha retirado al país del Grupo de La Haya, una coalición de países críticos con la ofensiva israelí en Gaza. Según el diario colombiano Portafolio, el candidato de Donald Trump a embajador en Bogotá, Nathaniel Morris, dijo ante el Senado estadounidense que De la Espriella le había manifestado su intención de sacar al país de la Nueva Ruta de la Seda, algo que el Gobierno colombiano no ha confirmado.

La decisión refleja el peso de Estados Unidos, que compra casi tres de cada diez dólares que exporta Colombia, según el instituto de estadística DANE. China, sin embargo, es desde 2021 el principal proveedor del país: entre enero y septiembre, Colombia le compró bienes por 17.833 millones de dólares, un 26,7% más que un año antes, frente a 13.995 millones a Estados Unidos.