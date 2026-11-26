Brasil retira a su embajador en Argentina y no invitará a Milei a la toma de posesión de Lula

Lula y Milei

El Gobierno de Brasil decidió retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y no invitará al presidente argentino, Javier Milei, a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva el 5 de enero, según informaron el portal brasileño UOL y otros medios que citan fuentes oficiales. La decisión llega después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, pusiera en duda el proceso electoral en el que Lula fue reelegido el 25 de octubre.

El Gobierno de Brasil decidió retirar definitivamente a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y no invitará al presidente argentino, Javier Milei, a la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva el 5 de enero, según informaron el portal brasileño UOL y otros medios que citan fuentes oficiales. La decisión llega después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, pusiera en duda el proceso electoral en el que Lula fue reelegido el 25 de octubre.

Bitelli había sido llamado a consultas en julio, después de que Milei insultara a Lula en un acto de campaña de Flávio Bolsonaro en Brasil. Ahora no regresará a su puesto, y la embajada quedará a cargo de un encargado de negocios, lo que rebaja el nivel de la representación sin romper las relaciones diplomáticas. Según la prensa brasileña, el Gobierno de Lula esperaba un gesto de Buenos Aires para valorar su regreso, y sí prevé invitar a la toma de posesión a otros dirigentes argentinos.

El detonante fueron las declaraciones de Quirno el fin de semana en un programa de televisión, cuando se le preguntó por qué Milei no había felicitado a Lula. “Hubo situaciones dentro del proceso electoral que ponían de alguna manera en duda toda la situación”, dijo. Después matizó: “El que reconoce el resultado de la elección es el propio tribunal electoral brasileño. O sea, que nosotros digamos sí o no, no cambia el resultado”. El Tribunal Superior Electoral de Brasil declaró vencedor a Lula, que superó a Flávio Bolsonaro por unos cuatro millones de votos, y no se han presentado pruebas de irregularidades. Preguntado por los términos con los que Milei se ha referido a Lula, Quirno respondió: “No son insultos, son calificativos”.

El Gobierno argentino reconoce las diferencias ideológicas entre ambos presidentes, pero sostiene que ha decidido no llevarlas al plano diplomático, y Quirno aseguró que el comercio bilateral no se ha visto afectado. Fuentes diplomáticas brasileñas citadas por el diario El País consideran, en cambio, que la insistencia en los ataques muestra que el Gobierno de Milei “no tiene ninguna intención de tratar los temas bilaterales con seriedad”.

La relación entre los dos socios principales del Mercosur atraviesa su peor momento en décadas. Durante la campaña brasileña, Milei publicó en redes sociales: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección”. Tras la segunda vuelta, Flávio Bolsonaro no reconoció su derrota y salió de Brasil a través de Argentina con destino a Estados Unidos. Cuando Milei asumió la presidencia, en diciembre de 2023, Lula fue invitado y envió en su representación a su canciller.

Ambos presidentes tienen previsto coincidir el 4 de diciembre en Montevideo, en la cumbre de jefes de Estado del Mercosur, con la que Uruguay entregará la presidencia pro tempore del bloque.