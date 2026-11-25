Patrimonio británico en Chile: la Catedral de San Pablo de 1858 se renueva en el puerto de Valparaíso

La iglesia anglicana más antigua de Chile será preservada como museo para celebrar el papel de los anglicanos británicos en la construcción de la tolerancia religiosa en Chile. La Catedral de San Pablo (St Paul's Cathedral) reunió a la temprana comunidad de inmigrantes británicos que se asentó en la ciudad portuaria de Valparaíso, a 120 km de la capital, Santiago.

La iglesia anglicana más antigua de Chile será preservada como museo para celebrar el papel de los anglicanos británicos en la construcción de la tolerancia religiosa en Chile. La Catedral de San Pablo (St Paul's Cathedral) reunió a la temprana comunidad de inmigrantes británicos que se asentó en la ciudad portuaria de Valparaíso, a 120 km de la capital, Santiago.

Tras años y años de intentos por reparar la iglesia, en pie desde 1858, un centro cultural ha asumido la gestión del edificio.

Destino Valparaíso, que tiene el Museo del Inmigrante en su edificio frente a la Catedral de San Pablo en el Cerro Concepción, se hará cargo de la catedral, construida sobre un cerro emblemático de la ciudad portuaria.

“Chile no tenía libertad religiosa cuando los británicos llegaron en la década de 1820, y ellos querían practicar su fe, que era anglicana”, declaró Eduardo Dib, director ejecutivo de Destino Valparaíso, a Religion Unplugged.

Cuando comenzó el movimiento de independencia chilena de España, y el libre comercio fue declarado en Valparaíso por la Primera Junta de Gobierno en 1811, se desató una ola migratoria que alcanzó su punto máximo en la segunda mitad del siglo XIX.

Los inmigrantes británicos fueron el grupo de inmigrantes más influyente de la ciudad, y comenzaron a construir un cementerio en 1823. El “Cementerio de los Disidentes”, como se lo conocía, era el único lugar donde se permitía enterrar a los protestantes.

La Catedral de San Pablo fue construida para pasar inadvertida, sin entrada principal, con ventanas pequeñas y sin aguja, cruz ni campanario. Una iglesia luterana fue construida más tarde en el siglo XIX por inmigrantes alemanes, 41 años después de San Pablo, y se convirtió en la primera iglesia protestante de Sudamérica con campanario. La Iglesia y el Estado se separaron más tarde en la Constitución chilena de 1925.

San Pablo fue diseñada por el arquitecto británico William Henry Lloyd y fue un lugar de culto bajo la Diócesis de las Falklands, como la mayoría de las iglesias protestantes sudamericanas, hasta 1963. La catedral pertenece hoy a la Diócesis Anglicana de Valparaíso.

Michelle Prain, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez, afirmó: “San Pablo es testigo de las tensiones entre un Estado clerical que se fue liberalizando gradualmente, y personas de distintas creencias”.

Fue declarada monumento histórico en 1979 por el gobierno chileno y se convirtió en catedral en 2016. La catedral neogótica será entregada a Destino Valparaíso el 30 de noviembre, y antes de esa fecha se habrán restaurado el techo, los pisos, los bancos y los vitrales.