La CIA y la inteligencia de EE.UU. sufren una intrusión que expone información no clasificada

El sello de la sede central de la CIA en Langley, Virginia

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos detectaron recientemente una intrusión informática que expuso información no clasificada de un sistema de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, según informó el martes el diario The New York Times. A diferencia de las caídas de sistemas registradas en las últimas semanas, atribuidas a fallos técnicos, se trata de una brecha de seguridad.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos detectaron recientemente una intrusión informática que expuso información no clasificada de un sistema de análisis de inteligencia de fuentes abiertas, según informó el martes el diario The New York Times. A diferencia de las caídas de sistemas registradas en las últimas semanas, atribuidas a fallos técnicos, se trata de una brecha de seguridad.

La intrusión afectó a una red que utilizan los analistas para obtener información de inteligencia a partir de material público y no clasificado, como redes sociales, imágenes de satélite y bases de datos comerciales, según funcionarios estadounidenses y personas al tanto del incidente citados por el diario y por la agencia Reuters. No está claro qué información se comprometió ni cómo se produjo la intrusión, y probablemente quedaron expuestos también datos de otras agencias federales. No se ha identificado a los responsables.

La Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguró que “no hubo interrupciones en capacidades críticas ni en sistemas clasificados”. La CIA no respondió de inmediato a las consultas.

El incidente se suma a una serie de brechas de seguridad en organismos federales: según Reuters, se han registrado recientemente una en el Departamento de Agricultura y dos en el FBI, una de ellas en su Centro Nacional de Información sobre Delitos, y el Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional también se han visto afectados por incidentes informáticos.

Coincide además con una cadena de fallos tecnológicos que las autoridades atribuyeron a causas técnicas: la caída global de los servicios de Microsoft del 12 de noviembre; la suspensión de todos los vuelos en Estados Unidos durante unas cuatro horas y media, el 13, que el Gobierno achacó a equipos de telecomunicaciones obsoletos; y la caída de la red interna clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional, el 17, que esta atribuyó a un mantenimiento rutinario.

Según el diario uruguayo El País, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que no hay pruebas de que los fallos estén relacionados entre sí ni de que el país sufra un ataque sistémico.