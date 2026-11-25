La caída del real y la presión sobre el peso argentino, “malas noticias” para el verano en Uruguay

Argentinos y brasileños son los principales visitantes de Uruguay durante el verano austral

Las turbulencias cambiarias en Argentina y Brasil son “malas noticias” para el turismo que recibe Uruguay, a pocas semanas del inicio de la temporada de verano, advirtió el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay en su último informe, publicado el martes, según el diario uruguayo El País.

“Si bien en buena medida la temporada turística estival ya está 'jugada', las recientes turbulencias en nuestros vecinos pueden afectar las decisiones de quienes aún no se han definido”, señala el documento. El observatorio considera que una Argentina con un riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos y un Brasil cuya moneda cayó tras la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva son “malas noticias para nuestro turismo receptivo”.

El informe analiza la evolución de los precios medidos en dólares en los tres países durante los últimos 12 meses. Argentina está un 17% más cara en dólares que en noviembre de 2025, lo que hasta ahora la hacía menos competitiva frente a Uruguay como destino. Sin embargo, la reciente subida del dólar contado con liquidación, el tipo de cambio que el observatorio considera más cercano a un mercado sin restricciones, podría abaratar los precios argentinos en dólares, algo que, según el informe, ya “comenzó a insinuarse”.

Brasil se encareció en dólares durante el primer semestre, se estabilizó y se abarató “súbitamente” en noviembre, tras la victoria electoral de Lula, y hoy está un 3% más barato que hace un año. Uruguay, en cambio, se abarató en marzo gracias a la flexibilización de la política monetaria, pero después mostró una leve tendencia al encarecimiento, y en noviembre está un 3% más caro en dólares que hace un año.

Argentinos y brasileños son los principales visitantes de Uruguay durante el verano austral. Las advertencias llegan en un momento de tensión en ambos países: Argentina entró en recesión técnica en el tercer trimestre, y el Banco Central de Brasil vendió la semana pasada 1.000 millones de dólares de sus reservas para frenar la subida de la divisa estadounidense.