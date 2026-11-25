El Gobierno de Falklands ha encargado a Alma Economics la realización de una revisión independiente del sistema tributario de Falklands.
El Gobierno de Falklands ha encargado a Alma Economics la realización de una revisión independiente del sistema tributario de Falklands.
La revisión abarcará:
Como parte de la revisión, Alma Economics desea recabar la opinión de los residentes sobre el sistema tributario actual e invita a los residentes a completar una breve encuesta. La participación es totalmente voluntaria, y todas las respuestas serán anónimas y se utilizarán exclusivamente para esta revisión tributaria.
Para facilitar el seguimiento de IP, se recomienda a los participantes no utilizar una VPN mientras completan la encuesta.
La encuesta ya está abierta y permanecerá disponible hasta las 16:30 hora local del viernes 11 de diciembre.