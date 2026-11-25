Falklands encarga una revisión independiente (y encuesta) del sistema tributario

La participación es totalmente voluntaria, y todas las respuestas serán anónimas y se utilizarán exclusivamente para esta revisión tributaria

El Gobierno de Falklands ha encargado a Alma Economics la realización de una revisión independiente del sistema tributario de Falklands.

El Gobierno de Falklands ha encargado a Alma Economics la realización de una revisión independiente del sistema tributario de Falklands.

La revisión abarcará:

Política: qué impuestos pagan las personas y las empresas en distintas circunstancias

Administración: cómo funciona el sistema tributario en la práctica

Legislación: el marco legal que traduce la política tributaria en normas exigibles, y su objetivo es evaluar si el sistema actual sigue siendo adecuado y/o identificar cómo podría mejorarse.

Como parte de la revisión, Alma Economics desea recabar la opinión de los residentes sobre el sistema tributario actual e invita a los residentes a completar una breve encuesta. La participación es totalmente voluntaria, y todas las respuestas serán anónimas y se utilizarán exclusivamente para esta revisión tributaria.

Para facilitar el seguimiento de IP, se recomienda a los participantes no utilizar una VPN mientras completan la encuesta.

La encuesta ya está abierta y permanecerá disponible hasta las 16:30 hora local del viernes 11 de diciembre.