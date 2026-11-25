Falklands en el JMC: Reino Unido intensifica el apoyo en seguridad a los Territorios Británicos de Ultramar

Uma Kumaran, ministra del Reino Unido para los Territorios de Ultramar, y David Burt, primer ministro de Bermuda y presidente de la Asociación de Territorios de Ultramar del Reino Unido (UKOTA)

El gobierno del Reino Unido y los líderes electos y representantes de los Territorios de Ultramar se reúnen en Londres, desde este lunes hasta el 26 de noviembre, en el Consejo Ministerial Conjunto (JMC) anual. El JMC es una oportunidad para que los líderes de los Territorios de Ultramar británicos se reúnan a celebrar la asociación con el Reino Unido y abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo.

El gobierno del Reino Unido y los líderes electos y representantes de los Territorios de Ultramar se reúnen en Londres, desde este lunes hasta el 26 de noviembre, en el Consejo Ministerial Conjunto (JMC) anual. El JMC es una oportunidad para que los líderes de los Territorios de Ultramar británicos se reúnan a celebrar la asociación con el Reino Unido y abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Los Territorios son custodios de una biodiversidad y entornos marinos extraordinarios, que incluyen algunos de los lugares más excepcionales del planeta: desde espectaculares arrecifes de coral hasta enormes poblaciones de pingüinos y vastas áreas oceánicas protegidas como el Mar de los Sargazos. Preservar este patrimonio natural no solo es bueno para Gran Bretaña, sino que resulta de crucial importancia para la ambición climática de todo el mundo.

En un mundo cada vez más volátil, la seguridad también está estrechamente vinculada. Estados hostiles, bandas criminales, piratas informáticos: todos buscan explotar debilidades en su propio beneficio. Al trabajar juntos para proteger a nuestras comunidades y responder a las amenazas emergentes, el Reino Unido y los Territorios de Ultramar son más que la suma de sus partes.

Trabajando en este objetivo, la población de los Territorios Británicos de Ultramar se beneficiará de una mayor protección, ya que el Reino Unido intensifica el apoyo en seguridad a los Territorios. El Reino Unido destina 18 millones de libras en nueva financiación para combatir el crimen organizado, la violencia y las amenazas de seguridad emergentes.

El nuevo apoyo se centrará en las capacidades policiales, de justicia penal y prisiones, seguridad marítima, ciberseguridad y protección. También se recurrirá a la experiencia del Reino Unido para permitir un mayor intercambio de información y cooperación entre los Territorios.

El Consejo Ministerial Conjunto, de cuatro días de duración, es un evento anual para celebrar la asociación moderna y explorar una colaboración más estrecha en prioridades clave compartidas, incluyendo seguridad, crecimiento económico y clima.

El canciller Ed Miliband dijo que los “Territorios de Ultramar son una parte esencial de la familia británica de naciones, y en un mundo más peligroso, nuestra seguridad está cada vez más entrelazada.

A través de una mejor labor policial, justicia y seguridad, la financiación anunciada hoy ayudará a protegernos a todos de actores maliciosos que buscan hacernos daño, desde el crimen organizado hasta los piratas informáticos y los estados hostiles”.

La ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, señaló que “el Consejo Ministerial Conjunto es un momento importante para que el Reino Unido y nuestros Territorios de Ultramar se reúnan y aborden de frente los temas clave de nuestro tiempo.

La fortaleza de nuestra relación radica en nuestra capacidad de enfrentar juntos los desafíos en materia de seguridad, crecimiento y clima, aprovechando nuestra respectiva experiencia, conocimientos y conexiones globales.

Además, ”cuando los Territorios prosperan, Gran Bretaña también prospera. Al mantenernos unidos, somos más fuertes, más seguros y estamos mejor preparados para el futuro”.

En efecto, los Territorios también son fundamentales para la prosperidad de Gran Bretaña, al respaldar la inversión, el empleo y la actividad económica. El comercio entre el Reino Unido y los Territorios ronda las 17.000 millones de libras. En conjunto, esto los coloca entre los 25 principales socios comerciales de Gran Bretaña, por delante de grandes economías como Corea del Sur, Brasil y Sudáfrica.

De esto se trata la relación de Gran Bretaña con los Territorios: comunidades que permanecen unidas, que protegen nuestro entorno compartido y que hacen frente a las amenazas que enfrentamos. Es algo que todos deberíamos valorar, en lo que invertir y de lo que estar orgullosos.

La ministra para los Territorios de Ultramar también aprovechará la cumbre para anunciar una nueva asociación de protección entre la FCDO (Cancillería británica) y el municipio londinense de Camden.

Esto permitirá el intercambio de experiencia y mejores prácticas entre el Reino Unido y los Territorios de Ultramar, fortaleciendo la protección en las comunidades mediante el aprendizaje compartido.

El Consejo Ministerial Conjunto de este año se centra en impulsar una asociación moderna, equitativa y con visión de futuro, basada en el respeto mutuo, la responsabilidad compartida y en garantizar que las voces de los Territorios de Ultramar sean escuchadas en las decisiones que los afectan.

Se espera que el evento se concentre en amplios debates sobre seguridad y resiliencia, crecimiento económico sostenible, clima y naturaleza, inteligencia artificial, tecnología y más.

También se esperan discusiones sobre el compromiso compartido de abordar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas (VAWG), reconociendo los desafíos que esto representa en comunidades aisladas y la colaboración entre el Reino Unido y los Territorios en esta área.

La reunión se basa en la Carta de Compromiso del Gobierno del Reino Unido con los Territorios de Ultramar, acordada recientemente. La Carta reconoce las responsabilidades del Reino Unido hacia los Territorios y se compromete a defender las voces e intereses de los Territorios.

Falklands y la autodeterminación

Las Falklands, como Territorio Británico de Ultramar, están representadas por el presidente de la Asamblea Legislativa. En una breve declaración, el diputado Ford subrayó la importancia del JMC y el apoyo del Reino Unido a la autodeterminación, que está “consagrada en la Carta de la ONU como un derecho fundamental, aunque uno que debemos defender continuamente. Si bien nuestra libertad fue restaurada por la fuerza de tareas en 1982, nuestro derecho a determinar nuestro propio futuro sigue siendo desafiado por Argentina.

El apoyo multipartidario de diputados y lores es, por lo tanto, invaluable y estamos profundamente agradecidos. Hoy, nuestra comunidad diversa y acogedora permanece unida en su determinación de forjar su propio futuro”.

El diputado Ford también recordó que en 2013, el 99,8% de los isleños de Falklands, con una participación del 92%, votó en un referéndum observado internacionalmente a favor de seguir siendo un Territorio de Ultramar autogobernado del Reino Unido. “Esto fue la autodeterminación en acción”.