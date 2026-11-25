Falklands, crece el interés en áreas adyacentes a Navitas Sea Lion

El farm-in de Eco Atlantic se encuentra en PL001, adyacente a PL032, donde se espera que Navitas comience a operar en marzo próximo

La compañía de exploración Eco (Atlantic) Oil & Gas se incorporó al bloque de licencia PL001 del grupo israelí Navitas Petroleum, frente a Falklands. La operación se concretó después de que Eco adquiriera JHI Associates Inc. (JHI), lo que le otorga a la compañía un interés de trabajo del 35% en el bloque, mientras que Navitas mantiene el 65% restante.

La compañía de exploración Eco (Atlantic) Oil & Gas se incorporó al bloque de licencia PL001 del grupo israelí Navitas Petroleum, frente a Falklands. La operación se concretó después de que Eco adquiriera JHI Associates Inc. (JHI), lo que le otorga a la compañía un interés de trabajo del 35% en el bloque, mientras que Navitas mantiene el 65% restante.

Según Brazil Energy Insight, la propia Navitas se incorporó al bloque a comienzos de año, cuando compró su participación a JHI. El área es adyacente a su próximo desarrollo de Sea Lion en el bloque PL032.

La compañía se prepara para iniciar la perforación de desarrollo de la primera fase de Sea Lion en marzo de 2027, con expectativas de primer petróleo a mediados de 2028.

Según su presentación, Eco Atlantic opera en la Bolsa de Valores de Toronto (Toronto Venture Exchange) y en el Mercado de Inversión Alternativa de Londres (AIM), con una cartera estratégica de proyectos offshore en Guyana (Sudamérica), Namibia y Sudáfrica, en asociación con grandes compañías energéticas y operadores independientes de relevancia.

Según Eco, Navitas está considerando perforar dos pozos de exploración petrolera durante la primera fase de la campaña de perforación de Sea Lion NDA1, cuyo inicio está previsto para 2027.

Uno de los pozos bajo consideración es un pozo exploratorio multiobjetivo en el bloque PL001, que apuntaría a Chatham, Poseidon, Rhea, Selene y Tyche.

Por su parte, Eco agregó que el momento exacto de la perforación del posible pozo en PL001 aún no ha sido confirmado, y que la compañía lo anunciará en su debido momento.

Al igual que con otras licencias adyacentes al proyecto Sea Lion en poder de Navitas, en caso de realizarse un descubrimiento en PL001, este también podría desarrollarse, entre otras opciones, mediante una conexión (tie-back) a las instalaciones flotantes de producción y almacenamiento previstas para el proyecto Sea Lion.

Según el acuerdo de farm-in para PL001, Navitas financiará el 35% de la participación de Eco en los primeros 40 millones de dólares de gasto bruto en la licencia, a través de un préstamo garantizado (carry loan) con un tope de 14 millones de dólares netos para Eco.

El préstamo es reembolsable con el 85% del flujo de caja libre atribuible a la participación de Eco en cualquier producción futura de PL001.