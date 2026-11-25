Falklands, brote de gripe aviar entre los pingüinos papúa

Dado el número de pingüinos muertos y con síntomas, se aplicarán las respuestas de nivel 1, con estrictas directrices de bioseguridad

El Gobierno de Falklands informa sobre un nuevo brote de gripe aviar. El miércoles 18 de noviembre de 2026, hisopados tomados a pingüinos papúa en Beaver Island y en Fox Point, Fitzroy, dieron positivo para gripe aviar altamente patógena.

El Gobierno de Falklands informa sobre un nuevo brote de gripe aviar. El miércoles 18 de noviembre de 2026, hisopados tomados a pingüinos papúa en Beaver Island y en Fox Point, Fitzroy, dieron positivo para gripe aviar altamente patógena.

Dado el número de pingüinos muertos y con síntomas, se aplicarán las respuestas de nivel 1 (se seguirán las directrices de bioseguridad).

Las Declaraciones serán revisadas el miércoles 30 de diciembre de 2026.

El FIG ha preparado información y directrices sobre la gripe aviar y las medidas preventivas para intentar reducir la propagación del virus. Esto ha sido aprobado por el Gobernador y debe cumplirse cuando un área o lugar sea declarado infectado.

Esta guía puede encontrarse aquí: Información sobre Gripe Aviar - Falklands

Las actualizaciones públicas continuarán mensualmente, con información en vivo de los casos a medida que se confirmen.

Se recuerda al público que NO debe TOCAR aves muertas o enfermas, sino informarlas a los Servicios Veterinarios al 27366 o al 55366 fuera de horario.