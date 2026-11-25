Argentina interesada en adquirir tres corbetas o fragatas ligeras de fabricación italiana

El sistema de propulsión combinado diésel-eléctrico y diésel (CODLAD) del FCX20 está compuesto por dos motores diésel principales, dos motores eléctricos y dos reductoras

El ministro de Defensa argentino, teniente general Carlos Alberto Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, firmaron en noviembre en Roma una Carta de Intención para la compra de corbetas o fragatas ligeras de fabricación italiana.

El ministro de Defensa argentino, teniente general Carlos Alberto Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, firmaron en noviembre en Roma una Carta de Intención para la compra de corbetas o fragatas ligeras de fabricación italiana.

Según Infodefensa y Navy Outlook, el gobierno argentino describió el acuerdo como cooperación naval, entrenamiento conjunto y un estrechamiento de los vínculos entre las industrias de defensa de ambos países.

Fincantieri identificó al FCX20 como las fragatas involucradas y confirmó que Argentina desea un paquete integrado de apoyo logístico. Hasta el momento, ninguno de los dos gobiernos ha anunciado un contrato, un precio ni un cronograma de entrega.

El FCX20 está basado en el diseño de casco de los nuevos patrulleros oceánicos de la clase Ugolino Vivaldi de la Armada italiana, aunque Fincantieri ofrece un armamento considerablemente más pesado para la corbeta. El buque, de 95 metros de eslora, desplaza unas 2.300 toneladas y tiene una dotación de 93 tripulantes. El astillero indica una velocidad máxima de 25 nudos, un alcance de 3.500 millas náuticas a 14 nudos y una autonomía de 20 días.

El armamento anunciado incluye misiles MICA de lanzamiento vertical para defensa antiaérea, misiles antibuque Exocet, un cañón principal de 76mm a proa y dos cañones en el centro del buque, posiblemente montajes Leonardo Lionfish 30 X-gun. Fincantieri también menciona dos ametralladoras de 12,7 mm, un lanzador de señuelos de guerra antiaérea y un sistema de torpedos con dos lanzadores. La especificación no detalla la carga de misiles, el número de tubos ni el equipo de sonar, por lo que no queda clara la capacidad del buque para detectar submarinos de forma independiente. El armamento y los sensores precisos tendrían que ser definidos por el cliente.