Argentina entra en recesión técnica tras dos trimestres de caída, por primera vez desde 2024

La economía argentina entró en recesión técnica por primera vez desde 2024

La economía argentina entró en recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de caída, por primera vez desde el primer semestre de 2024. El PIB retrocedió un 0,6% en el segundo trimestre, y el indicador mensual de actividad del INDEC anticipa una contracción de alrededor del 1,8% entre julio y septiembre.

La economía argentina entró en recesión técnica, con dos trimestres consecutivos de caída, por primera vez desde el primer semestre de 2024. El producto interior bruto retrocedió un 0,6% en el segundo trimestre, y el indicador mensual de actividad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anticipa una contracción de alrededor del 1,8% entre julio y septiembre.

En septiembre, la actividad repuntó un 1,1% respecto de agosto, pero cayó un 1,2% interanual, según el INDEC. En los primeros nueve meses del año acumula una suba de apenas el 1%, y en septiembre se situaba un 2,4% por debajo de diciembre. El organismo revisó al alza los datos de julio, de una caída del 2,8% a una del 2,5%, y de agosto, de un crecimiento del 0,1% al 0,4%.

Diez de los quince sectores registraron caídas interanuales en septiembre. La industria retrocedió un 1,8%, el comercio un 2,2% y la intermediación financiera un 11,5%, la mayor incidencia negativa, mientras la minería creció un 11,1% y la construcción un 3,5%. Según la consultora ACM, el agro y la minería explican casi todo el avance acumulado en el año.

La debilidad del empleo y de los ingresos frena la recuperación del consumo. Según cálculos de la consultora Ficonomics sobre datos oficiales, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 se perdieron 274.300 puestos asalariados privados registrados, un 4,3%, más de la mitad en la industria y la construcción. Juan Manuel Franco, economista jefe de SBS, señala que los salarios reales privados registrados siguen un 2,3% por debajo de noviembre de 2023. La industria utilizó en septiembre el 60,1% de su capacidad instalada, frente al 67,9% del mismo mes de 2023.

Los analistas prevén que la economía pueda salir de la recesión en el cuarto trimestre, aunque sin una recuperación fuerte. ACM calcula que, si la actividad se mantiene en el nivel de septiembre, el último trimestre crecería un 0,9%. La consultora LCG espera un cierre positivo, pero proyecta como máximo un 0,7% de crecimiento en 2026 y alrededor de un 1,5% en 2027. “No esperamos un cambio rotundo en la dinámica en el corto plazo, pero sí algunos meses de crecimiento que permitan cerrar el último trimestre positivo”, señaló. ACM estima un crecimiento cercano al 1% este año y SBS, en torno al 0,6%, mientras Ficonomics no descarta otra caída trimestral.

Los analistas advierten de un riesgo adicional: que la necesidad de contener la presión sobre el tipo de cambio obligue a subir los tipos de interés, encareciendo el crédito justo cuando el consumo y la inversión lo necesitan para recuperarse. El riesgo país alcanzó a comienzos de noviembre su nivel más alto en un año.