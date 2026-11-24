La princesa Ana visita las Georgias del Sur y conoce el trabajo científico del British Antarctic Survey

Foto: Gobierno de South Georgia & the South Sandwich Islands

La princesa Ana, hermana del rey Carlos III, visitó las Georgias del Sur como parte de su gira por el Atlántico Sur, en la que se reunió con los científicos del British Antarctic Survey y con el personal destinado en la isla, según difundió el lunes el Gobierno de las Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur. La visita a las islas, que comenzó en las Falklands/Malvinas, fue rechazada por Argentina como una “provocación”.

La princesa, acompañada por su marido, el vicealmirante Tim Laurence, conoció “de primera mano el trabajo de quienes viven y trabajan en esta isla extraordinaria”, señaló el Gobierno local en una serie de mensajes en la red social X, acompañados de fotografías. En la estación de King Edward Point se reunió con el equipo del British Antarctic Survey, el organismo científico británico en la Antártida, que le explicó las investigaciones que se desarrollan en la isla. En esa estación, la campaña de seguimiento de los peces de fondo cumple esta temporada 40 años.

1/5 Her Royal Highness The Princess Royal and Vice Admiral Sir Tim Laurence visited South Georgia, experiencing firsthand the work of those who live and work on this remarkable Island. #SGSSI #RoyalVisit https://t.co/twCuKDGk92 — Government SGSSI (@GovSGSSI) November 23, 2026

La princesa también se reunió con el personal del Gobierno destinado en la isla, “cuyo trabajo es fundamental para las operaciones, el patrimonio y el medio ambiente de las Georgias del Sur”, y visitó su oficina de correos, que conecta este remoto territorio con el resto del mundo. El Gobierno local destacó además los icebergs, los paisajes y la fauna que acompañaron la travesía. Los mensajes no precisan la fecha de la visita ni mencionan la agenda prevista, que incluía la inauguración de un memorial en una antigua estación ballenera, la apertura de la casa restaurada del administrador en Stromness y un homenaje al explorador Ernest Shackleton.

La princesa, patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a proteger el patrimonio y el medio ambiente de la isla, llegó a las islas el 9 de noviembre. Al día siguiente inauguró en Stanley el nuevo Complejo Deportivo Nacional, una inversión de unos 5 millones de libras.

El 17 de noviembre, el Gobierno argentino rechazó la visita y la calificó de “provocación” en un momento en que, según Buenos Aires, el Reino Unido avanza en la explotación de hidrocarburos en aguas cuya soberanía reclama Argentina. Argentina ya había protestado por la anterior visita de la princesa, en 2022. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el sábado 28 su decisión sobre el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.