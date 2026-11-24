La bandera, hasta la cintura: las reglas para visitar el Cementerio Militar Argentino en las islas

El documento explica que su espíritu es “facilitar la convivencia entre las Islas y el Continente y consolidar los vínculos de Paz”

Las autoridades turísticas de las Falklands/Malvinas pidieron a los operadores que recuerden a los visitantes las reglas de comportamiento en el Cementerio Militar Argentino de Darwin, mientras se prepara un programa de reparación de su piedra, que se ha deteriorado con el tiempo. Las normas, recogidas en un documento bilingüe, permiten colocar la bandera argentina sobre las tumbas, pero consideran un gesto político sostenerla por encima de la cintura.

La Oficina de Turismo de las islas distribuyó el lunes un comunicado a los operadores turísticos en nombre de Stanley Growers Limited, la empresa que se encarga del mantenimiento del cementerio y coordina su cuidado con los responsables del lugar. Según el texto, “parte de la piedra se ha deteriorado con el tiempo” y se está elaborando un programa de reparación y renovación “en consulta con las partes responsables del cementerio”. Mientras avanza ese trabajo, la empresa pide que los visitantes traten el lugar y sus estructuras “con el cuidado y el respeto adecuados”.

Los operadores deben pedir a sus guías y conductores que informen a los visitantes de las reglas antes de llegar o les entreguen una copia del documento, que lleven ejemplares en los vehículos y que recuerden las normas durante la visita. También deben evitar que se toquen, se trepen, se apoyen o se fije algo en las estructuras, respetar las señales, barreras o cintas de seguridad temporales y comunicar cualquier daño o riesgo. “La intención no es restringir las visitas respetuosas al cementerio”, subraya el comunicado, sino proteger el lugar mientras se evalúa el estado de la piedra.

El documento adjunto, con el membrete de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, explica que su espíritu es “facilitar la convivencia entre las Islas y el Continente y consolidar los vínculos de Paz”. “Este Cementerio, como todos los cementerios militares, está por encima de la política”, señala. “Cuando alguien muere en una batalla vistiendo el uniforme de su país, no importa de qué lado ni de qué color sea el uniforme, los caídos tienen derecho al debido respeto.” El texto recuerda que los habitantes de las islas respetan el lugar de descanso de los combatientes y piden, a su vez, que se respeten sus sentimientos.

Las reglas permiten colocar sobre una tumba o una cruz la bandera argentina, sin inscripciones ni manifiestos políticos, aunque puede llevar el nombre del caído o de su unidad. Si se sostiene desplegada con las manos, por ejemplo por el viento, debe mantenerse como máximo a la altura de la cintura: hacerlo por encima “es considerado una muestra con fines políticos y no está permitido”. Tampoco se pueden fijar placas en las cruces ni en el muro del cenotafio, que contiene los 649 nombres de los caídos en el conflicto, ni hacer inscripciones. Se permite circular libremente y tomar fotografías. Quienes incumplan las normas “se exponen a ser retirados del lugar e incluso deportados”, advierte el documento.

El cementerio, situado cerca del asentamiento de Darwin, en la isla Soledad, alberga más de 230 tumbas de soldados argentinos. Las familias inauguraron el cenotafio en 2004, y desde 2017 un proyecto humanitario impulsado por el Comité Internacional de la Cruz Roja permitió identificar a más de un centenar de soldados enterrados sin nombre. El año próximo se cumplirán 45 años de la guerra, un aniversario que la Embajada británica en Buenos Aires anunció que se conmemorará “con respeto y sensibilidad” junto a veteranos y familias de los dos países.

Argentine Cemetery - Rules of Conduct by MercoPress