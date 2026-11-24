El acuerdo de paz de Colombia cumple diez años con un 36% de sus compromisos cumplidos

Juan Manuel Santos (izq.) y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, se dan la mano junto al líder cubano Raúl Castro, tras el acuerdo de paz.

El acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC cumple este martes diez años con apenas un 36% de sus compromisos cumplidos, según el Instituto Kroc, más de 500 excombatientes asesinados y un Gobierno que lo considera un error.

El acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC cumple este martes diez años con apenas un 36% de sus compromisos cumplidos, según el Instituto Kroc, más de 500 excombatientes asesinados y un Gobierno, el del presidente Abelardo de la Espriella, que ha recortado las instituciones creadas por el pacto y lo considera un error.

El acuerdo se firmó el 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón de Bogotá, después de que los colombianos rechazaran por estrecho margen un primer texto en un plebiscito y el Gobierno de Juan Manuel Santos lo renegociara. Más de 13.600 combatientes entregaron las armas, y en 2017 el país registró su tasa de homicidios más baja en más de tres décadas.

La implementación, sin embargo, ha avanzado de forma lenta e irregular bajo tres gobiernos. La reforma rural, primer punto del acuerdo, prometía entregar tres millones de hectáreas a campesinos sin tierra en 12 años; al ritmo actual, la Contraloría calcula que haría falta cerca de 400 años. Según la Defensoría del Pueblo, 521 firmantes del acuerdo han sido asesinados en esta década. La Misión de Verificación de la ONU confirmó 13 asesinatos de excombatientes en 2026 hasta septiembre, y los intentos de homicidio pasaron de cinco en 2025 a 15.

En sus tres meses de mandato, De la Espriella ha recortado el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal que juzga a exguerrilleros y militares, ha roto los diálogos con los grupos armados, a los que declaró terroristas, y ha intensificado la ofensiva militar. “¡La falsa paz ha salido muy cara a Colombia!”, dijo la víspera del aniversario, en el que calificó el acuerdo de “bodrio”. A petición de su Gobierno, la misión de la ONU, renovada por un año, dejará de vigilar la reforma rural, una decisión respaldada por Estados Unidos.

Santos, que recibió el Nobel de la Paz por el acuerdo, sostiene que el problema no es el pacto, sino su incumplimiento. “La falta de implementación es lo que ha generado muchos de los problemas”, dijo.

El Estado no llegó a ocupar los territorios que dejaron las FARC. El Ejército de Liberación Nacional, las disidencias que rechazaron el acuerdo y el Clan del Golfo se disputan hoy las rutas de la coca, las minas de oro y los pasos fronterizos. Según las Fuerzas Militares, estos grupos suman unos 29.000 integrantes en 165 estructuras, frente a unos 13.000 en 2022.

“Nosotros no firmamos un acuerdo de paz para morir en ello”, resumió a El País Osvaldo Mendoza, un excombatiente que organizó el desarme en una aldea del departamento del Cauca.