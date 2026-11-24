Argentina recibe dos ofertas para el muelle de la base naval de Ushuaia, en plena tensión por Sea Lion

La base naval de Ushuaia, donde se construirá el nuevo muelle militar.

El Gobierno argentino recibió dos ofertas para construir el muelle militar de la base naval integrada de Ushuaia, un proyecto que el presidente Javier Milei relanzó en septiembre, a cuatro días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decida sobre el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas.

El Gobierno argentino recibió dos ofertas para construir el muelle militar de la base naval integrada de Ushuaia, un proyecto que el presidente Javier Milei relanzó en septiembre para convertir al país en un “polo logístico central del Atlántico Sur”, a cuatro días de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar decida sobre el pedido argentino para frenar el proyecto petrolero Sea Lion, al norte de las Falklands/Malvinas.

De las 15 empresas que habían mostrado interés, solo dos presentaron propuestas, ambas por encima del presupuesto oficial de unos 189.321 millones de pesos fijado por la Armada, según el diario Infobae. Concret Nor ofertó unos 191.956 millones, un 1,4% más, y Lemiro Pablo Pietroboni, unos 210.333 millones, un 11,1% por encima. Las dos empresas ya resultaron adjudicatarias de tramos de la privatización de la red vial nacional. El proceso pasa ahora a la evaluación técnica y económica.

La primera fase prevé construir en 18 meses, a partir de comienzos de 2027, los primeros 240 metros del muelle, destinados a las lanchas de la División de Patrullado Austral de la Armada. El proyecto completo, con un muelle principal de 585 metros y la participación del astillero estatal Tandanor, debería concluir en 2029, con un coste estimado de entre 450 y 500 millones de dólares, y busca convertir a Ushuaia en un centro logístico para las operaciones hacia la Antártida. Su segunda etapa depende de los fondos incluidos en el Presupuesto de 2027, aún en debate en el Congreso.

La base no es una iniciativa nueva. Responde a un plan de 1990 que comenzó formalmente en 2022, durante el Gobierno de Alberto Fernández, y quedó prácticamente paralizado en diciembre de 2023 con un 9% de avance. Milei la relanzó el 4 de septiembre mediante un decreto que reasignó fondos del Ministerio de Defensa, el mismo día en que anunció sanciones contra las empresas vinculadas a Sea Lion.

Esas sanciones ya han tenido efectos. La británica Rockhopper Exploration informó el 20 de noviembre de que su socia y operadora del proyecto, la israelí Navitas Petroleum, está en una fase avanzada para sustituir a dos contratistas que se negaron a cumplir sus contratos por temor a las sanciones argentinas, aunque aseguró que no prevé un impacto adverso significativo en el calendario. Según la Cancillerría argentina, el astillero Seatrium, de Singapur, evalúa además cancelar la renovación del buque de producción del proyecto.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar dará a conocer el sábado 28 su decisión sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina, mientras se constituye el tribunal arbitral que resolverá el fondo de la controversia.