Uruguay no anunciará este año su ingreso al Transpacífico y consultará a empresarios y sindicatos

El canciller Mario Lubetkin en una conferencia de prensa en Montevideo.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, descartó que el Gobierno anuncie antes de fin de año la adhesión del país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), y aseguró que no se avanzará sin consultar a empresarios y sindicatos.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, descartó que el Gobierno anuncie antes de fin de año la adhesión del país al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), integrado por 12 países, y aseguró que no se avanzará sin consultar a empresarios y sindicatos, en medio del rechazo de los sindicatos industriales a las condiciones que se negocian.

“Estamos en la fase de intercambio y negociación, de entender los parámetros, de compararlos con nuestros parámetros y con nuestras leyes”, dijo Lubetkin, según el diario Ámbito. “No vamos a hacer nada sin consulta permanente con los diferentes actores”, añadió, en referencia a las organizaciones empresariales y sindicales. El Gobierno aspira a concluir las negociaciones técnicas antes de fin de año, pero la decisión política de adherir no se anunciará en las próximas semanas.

La vicecanciller Valeria Csukasi, que encabeza el proceso, adelantó que la próxima semana se celebrarán en Vietnam reuniones de jefes negociadores y ministros de Comercio del bloque que serán determinantes para definir los plazos. El CPTPP reúne a 12 países, entre ellos Japón, Australia, Canadá, México, Chile, Perú, el Reino Unido y Vietnam.

La Confederación de Sindicatos Industriales rechaza la incorporación en las condiciones actuales. Advierte de que la apertura sin aranceles perjudicaría a sectores como la vestimenta, el calzado, la metalmecánica, los plásticos y las autopartes, y cuestiona posibles restricciones sobre las compras públicas y el funcionamiento de las empresas estatales UTE, Ancap, Antel y OSE, así como la exposición del Estado a demandas de inversores extranjeros. Reclama un estudio de impacto por sector y plazos de desgravación de al menos 15 años. Las principales cámaras empresariales, por su parte, esperan información del Gobierno sobre las condiciones negociadas.

Uruguay concentra además su agenda de diciembre en el Mercosur. El 2 de diciembre, Punta del Este acogerá el primer foro empresarial Mercosur-Unión Europea; el 3 se reunirá por primera vez el Consejo de Comercio del acuerdo interino con la UE, y el 4 se celebrará en Montevideo la 69.ª cumbre de jefes de Estado del bloque, en la que Uruguay entregará la presidencia pro tempore.

Sigue pendiente el reparto entre los socios de las cuotas de exportación a la UE con aranceles preferentes. Paraguay defiende un reparto igualitario; Uruguay y Argentina proponen tener en cuenta el comercio de cada país con la UE, y Brasil, el comercio global de cada socio. Lubetkin reconoció que la crisis política en Paraguay y el cambio de gabinete previsto en Brasil enlentecen las conversaciones, por lo que no se esperan definiciones en la cumbre.