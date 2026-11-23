Una neumonía complica la hospitalización de Jair Bolsonaro en Brasilia

Jair Bolsonaro, de 71 años, permanece en cuidados intensivos en el hospital DF Star.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado de neumonía en el hospital de Brasilia donde permanece ingresado desde el viernes por una obstrucción intestinal, informaron el lunes sus médicos, que descartaron sin embargo una operación al haber mejorado el cuadro intestinal.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue diagnosticado de neumonía en el hospital de Brasilia donde permanece ingresado desde el viernes por una obstrucción intestinal, informaron el lunes sus médicos, que descartaron sin embargo una operación al haber mejorado el cuadro intestinal.

El cardiólogo Brasil Caiado explicó en una rueda de prensa que el estado de salud de Bolsonaro había mejorado desde su ingreso, pero que el domingo por la tarde sufrió escalofríos, dolores y vómitos. Los análisis detectaron una neumonía broncoaspirativa bilateral, aunque menos grave que la diagnosticada durante otra hospitalización en marzo, según los médicos.

El cirujano Cláudio Birolini informó de que la obstrucción intestinal, motivo del ingreso, ha mejorado, por lo que se optó por mantener el tratamiento clínico en lugar de una intervención quirúrgica. El expresidente, de 71 años, permanecerá en la unidad de cuidados intensivos del hospital DF Star, y no hay previsión de alta.

Bolsonaro, que gobernó entre 2019 y 2022, acumula numerosas hospitalizaciones y operaciones desde que fue apuñalado en el abdomen durante un acto de campaña en septiembre de 2018. Su frágil salud fue uno de los argumentos del Supremo Tribunal Federal para autorizar que cumpla en prisión domiciliaria la condena de 27 años que se le impuso por planear un golpe de Estado. El tribunal votará entre el 4 y el 15 de diciembre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de los condenados por la trama golpista.