Nvidia restituye a Jensen Huang como consejero delegado tras recibir garantías del Gobierno de EE.UU.

El consejo votó por unanimidad a favor de la restitución “tras una serie de conversaciones y reuniones” con Huang, y quedó “satisfecho con su franqueza y capacidad para liderar” la compañía

El consejo de administración de Nvidia restituyó el lunes a su fundador, Jensen Huang, como consejero delegado y miembro de la junta directiva, semanas después de su dimisión, tras recibir información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos según la cual su regreso no supone un riesgo para la seguridad nacional.

El consejo votó por unanimidad a favor de la restitución “tras una serie de conversaciones y reuniones” con Huang, y quedó “satisfecho con su franqueza y capacidad para liderar” la compañía, según un comunicado. La junta “recibió información de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos y, basándose en dicha información, confía en que la restitución del Sr. Huang no representa ningún riesgo para la seguridad nacional”, añade el texto.

“Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia”, afirmó Harvey Jones, que sigue como presidente del consejo, y agradeció a Colette Kress su labor como consejera delegada interina; Kress continuará como directora financiera. “Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial. Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado”, declaró Huang.

El presidente estadounidense, Donald Trump, que había reclamado públicamente su vuelta, celebró la decisión. “La junta directiva de Nvidia ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo. El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, escribió en su red Truth Social.

Huang dimitió tras conocerse que mantuvo una relación extramarital con Alice Huang, exdirectiva de la empresa singapurense Megaspeed, a la que un informe de inteligencia estadounidense vincula con el espionaje chino. Según el diario uruguayo El País, el empresario había admitido “errores graves” y pedido volver a la dirección. El Departamento de Justicia investiga a Megaspeed por el posible desvío de chips de Nvidia a China. No hay acusaciones contra Huang, y el comunicado no aclara el estado de las investigaciones.