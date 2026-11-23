La COP31 termina sin un gran acuerdo climático por las divisiones sobre los combustibles fósiles

El presidente de la COP31, Murat Kurum (izq.), y el ministro australiano Chris Bowen durante la cumbre en Antalya.

La cumbre del clima de las Naciones Unidas COP31, celebrada en la ciudad turca de Antalya, terminó el domingo sin un gran acuerdo político, tras las profundas divisiones entre los países sobre los combustibles fósiles y la financiación a los más pobres.

La cumbre del clima de las Naciones Unidas COP31, celebrada en la ciudad turca de Antalya, terminó el domingo sin un gran acuerdo político, tras las profundas divisiones entre los países sobre los combustibles fósiles y la financiación a los más pobres. Es la primera vez desde la cumbre de Copenhague de 2009 que se cae así la declaración principal de una de estas conferencias.

Las negociaciones, que debían concluir el viernes, se prolongaron hasta el domingo, lo que convirtió a la COP31 en la conferencia climática más larga de la historia de la ONU, según la BBC. El borrador final, presentado de madrugada, no mencionaba los “combustibles fósiles”, principal causa del calentamiento global, y solo aludía de forma indirecta al compromiso alcanzado en la COP28 de 2023 de “abandonar” su uso en los sistemas energéticos. Un primer borrador los citaba seis veces, algo inaceptable para los países productores de petróleo.

La Unión Europea, los Estados insulares del Pacífico y otros países rechazaron el texto. “Es inconcebible que tengamos un pacto climático que no menciona los combustibles fósiles”, dijo el representante de la UE, el ministro irlandés Darragh O'Brien. Panamá y las Islas Marshall también criticaron su falta de ambición. En el otro extremo, el delegado de Arabia Saudí, Mohammad Ayoub, afirmó que los países árabes negociaron “de buena fe” y recordó que solo representan una pequeña parte de las emisiones históricas, mientras Rusia advirtió de que un abandono demasiado rápido de los combustibles fósiles causaría “pobreza energética”.

Los países en desarrollo objetaron además la ausencia de cifras concretas para cumplir el compromiso, acordado el año pasado en la COP30 de Brasil, de triplicar la financiación destinada a la adaptación al cambio climático. “Las naciones ricas y los gobiernos contaminantes no pueden seguir llegando con las manos vacías”, dijo Mohamed Adow, del centro de estudios africano Power Shift Africa.

El secretario general de la ONU, António Guterres, en su última cumbre del clima antes de dejar el cargo, se declaró “profundamente decepcionado” y acusó a los “poderosos intereses de los combustibles fósiles” de seguir “el manual de las grandes tabacaleras”. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, cuyo Gobierno dirigió las negociaciones, atribuyó el fracaso a unos “tiempos geopolíticos difíciles”. El ministro australiano Chris Bowen, presidente de las negociaciones, habló de “líneas rojas insalvables”.

Se registraron algunos avances, como en un mecanismo de “transición justa” para apoyar a los trabajadores y comunidades afectados por el cambio energético, y más de 80 países respaldaron la meta propuesta por Turquía de que la electricidad cubra el 35% del consumo energético mundial en 2035. El jefe de cambio climático de la ONU, Simon Stiell, anunció que buscará asesoramiento para reformar un proceso basado en el consenso, que “se quedó corto” el domingo. La próxima cumbre, la COP32, se celebrará en Etiopía en noviembre de 2027.

Con las políticas actuales, el planeta se encamina a un calentamiento de unos 2,8 grados en 2100, según la ONU, muy por encima del límite de 1,5 grados fijado en París en 2015, que se superará en los próximos años.