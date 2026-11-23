Fiscalía: la mayor exportadora de langostino de Argentina vertía residuos al mar por un sistema oculto

El Golfo Nuevo, junto a Puerto Madryn, es una de las principales zonas de cría de la ballena franca austral.

Dos exdirectivos de Conarpesa, la mayor exportadora de langostino salvaje de Argentina, afrontan desde este mes un nuevo juicio en la provincia de Chubut por el vertido de residuos de la industria pesquera en el Golfo Nuevo, junto a Puerto Madryn, a través de una conexión oculta que, según la Fiscalía, montó la empresa.

Dos exdirectivos de Conarpesa, la mayor exportadora de langostino salvaje de Argentina, afrontan desde este mes un nuevo juicio en la provincia de Chubut por el vertido de residuos de la industria pesquera en el Golfo Nuevo, junto a Puerto Madryn, una de las principales zonas de cría de la ballena franca austral, a través de una conexión oculta que, según la Fiscalía, montó la empresa. Conarpesa niega que los vertidos salieran de su planta.

Los acusados son quien era entonces la gerente ambiental de la compañía y el encargado de su planta de tratamiento de efluentes. Ambos fueron absueltos en un primer juicio, en 2023, por una jueza que consideró que se habían violado las garantías del proceso, pese a que el fiscal Alex Williams pedía penas de más de tres años de prisión. La Fiscalía recurrió, y el Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló el fallo en junio y ordenó un nuevo juicio con otro magistrado.

La investigación comenzó en febrero de 2023 con el vídeo de un vecino que mostraba un arroyo de color naranja desembocando en el mar. Los investigadores hallaron una conexión no declarada cerca del predio de la empresa, y los análisis concluyeron que las muestras eran compatibles con “un líquido crudo de la industria pesquera procesadora de langostinos”, con más de 1.500 miligramos de materia orgánica por litro, frente a un límite legal de 50. La Fiscalía presentó además mensajes del teléfono de la exgerente que, a su juicio, indican que los acusados conocían la conexión. Conarpesa sostuvo durante el proceso que desconocía su existencia.

Fundada en 1977 y presidida por el empresario español Fernando Álvarez Castellano, Conarpesa tiene parte de su capital en manos de la gallega Worldwide Fishing Company, cuenta con 25 buques y opera cuatro plantas en la costa patagónica.

La empresa figura también en otra investigación abierta este mes en Puerto Madryn sobre posibles vertidos en 2016, junto con Red Chamber, Estrella Patagónica y Congeladores Patagónicos. El caso estuvo casi diez años en la justicia federal antes de que esta se declarara incompetente y lo derivara a la provincia, cuya Fiscalía tiene ahora seis meses para formular una acusación o pedir el sobreseimiento.

El Golfo Nuevo recibe cada año a más de mil ejemplares de ballena franca austral, según el diario El País, y es uno de los principales destinos turísticos de la Patagonia. La pesca es uno de los motores de la economía de la región, y los crustáceos son el segundo producto que más exporta Argentina a España, según las estadísticas de comercio exterior españolas.