El Supremo de Brasil cita por edicto a Flávio Bolsonaro, acusado de calumnias contra Lula

El senador Flávio Bolsonaro en un acto público.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenó el lunes citar por edicto al senador Flávio Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, para que presente en un plazo de 15 días su defensa frente a la acusación de calumnia contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según informó la agencia pública Agência Brasil.

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes ordenó el lunes citar por edicto al senador Flávio Bolsonaro, que se encuentra en Estados Unidos, para que presente en un plazo de 15 días su defensa frente a la acusación de calumnia contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, según informó la agencia pública Agência Brasil.

La Fiscalía General de la República denunció la semana pasada al senador, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, por una publicación en la red social X del 3 de enero, el día de la operación militar estadounidense en Venezuela que sacó del poder a Nicolás Maduro. “Lula será delatado. Es el fin del Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, elecciones fraudulentas”, escribió entonces Flávio Bolsonaro. Según la acusación, vinculó al presidente con esos delitos.

En su decisión, Moraes recordó que el senador estaba obligado a entregar sus pasaportes y que se marchó a Estados Unidos tras las elecciones presidenciales, por lo que debe ser citado mediante un edicto publicado en internet. “La jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal entiende que es válida la citación por edicto en las ocasiones en que el reo permanece en lugar incierto y desconocido, incluso en el exterior, con evidente propósito de frustrar la aplicación de la ley penal”, afirmó. Si al vencer el plazo el senador no ha designado un abogado, el juez podrá encargar su defensa a la Defensoría Pública.

Flávio Bolsonaro perdió el 25 de octubre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Lula, no reconoció la derrota y salió de Brasil a través de la frontera con Argentina —con documentos en regla, según las autoridades argentinas— rumbo a Estados Unidos. También es objeto de una investigación por lavado de dinero. El senador niega las acusaciones y se declara víctima de persecución política.

Su padre, condenado a 27 años de prisión por planear un golpe de Estado, permanece hospitalizado en cuidados intensivos en Brasilia por una obstrucción intestinal.