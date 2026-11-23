El Reino Unido expresa su apoyo al Gobierno de Pedro Alliana en Paraguay

Pedro Alliana jura como presidente de Paraguay, junto a su esposa.

El Reino Unido expresó su apoyo al Gobierno del presidente paraguayo, Pedro Alliana, que asumió el cargo hace algo más de dos semanas tras la destitución de Santiago Peña por el colapso de Ueno Bank, según informó el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

El Reino Unido expresó su apoyo al Gobierno del presidente paraguayo, Pedro Alliana, que asumió el cargo hace algo más de dos semanas tras la destitución de Santiago Peña por el colapso de Ueno Bank, según informó el lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay.

El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, recibió una llamada del subsecretario de Estado parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Chris Elmore, “quien transmitió el apoyo de su país” a la Administración de Alliana, señaló la Cancillería en un comunicado. Ambos repasaron los principales asuntos de la agenda bilateral y concretaron una reunión de consultas políticas para comienzos de 2027.

Desde que asumió la presidencia, Alliana ha recibido llamadas del presidente argentino, Javier Milei; del boliviano, Rodrigo Paz, y del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Alliana, que era vicepresidente, juró el cargo el 6 de noviembre, en plena crisis por la intervención de Ueno Bank, un banco vinculado a Peña que recibió depósitos millonarios de organismos públicos durante su mandato, entre ellos cinco cajas de jubilaciones. Peña permanece en prisión preventiva en una instalación militar, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. En la causa también está imputado el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, igualmente en prisión preventiva.