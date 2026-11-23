El Gobierno de Colombia pide a X que suspenda la cuenta de Petro tras su llamado a la renuncia del presidente

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella (izq.) y el expresidente Gustavo Petro (der.).

El Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, pidió el domingo a la red social X que suspenda la cuenta del expresidente Gustavo Petro, después de que este llamara a la población a exigir la renuncia del mandatario.

El Gobierno del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, pidió el domingo a la red social X que suspenda la cuenta del expresidente Gustavo Petro, después de que este llamara a la población a exigir la renuncia del mandatario. Petro, que no reconoce la victoria electoral de De la Espriella, calificó la solicitud de censura.

“Esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano”, afirmó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en un comunicado. El ministerio sostiene que los mensajes del expresidente violan las normas de X sobre incitación a la violencia, y pidió que se tenga en cuenta el alcance de su cuenta, con 9,1 millones de seguidores, y el papel que desempeñaron las redes en las protestas de 2021. Recordó además que el Consejo de Estado ordenó a Petro a finales de octubre retirar publicaciones en las que acusaba de fraude al registrador nacional.

El detonante fue un mensaje publicado por Petro el sábado. “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”, escribió, junto a un vídeo de su discurso del jueves en Cali, durante las marchas convocadas por la oposición. “Es la movilización popular masiva, pacífica, la que lleva a cambiar el gobierno actual ilegítimo”, sostuvo. El expresidente denuncia un fraude en las elecciones, aunque los observadores electorales defendieron el trabajo de la Registraduría.

Petro respondió que la ministra Alexandra Falla vulnera la Constitución: “Ni más ni menos está pidiendo la censura a mi comunicación con el pueblo”. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, calificó la solicitud de “despótica”. “Seguiremos avanzando en la movilización, la preparación del Paro Nacional y la desobediencia civil”, escribió. De la Espriella había advertido el jueves: “Jamás voy a aceptar que atente contra la democracia, promueva un golpe de Estado o pretenda destruir a Colombia”.

La petición también recibió críticas de analistas independientes. “El mensaje no viola los términos de servicio de X. Una suspensión por eso sería una extralimitación total de la plataforma y una vulneración de los derechos del expresidente”, dijo el abogado Carlos Cortés, que trabajó en Twitter. El politólogo Andrés Celis, crítico con el Gobierno de Petro, consideró que la campaña del Ejecutivo “terminará de empoderar” al expresidente.

El choque se produce en plena escalada entre ambos dirigentes, que se cruzan acusaciones graves que el otro niega. De la Espriella pidió el jueves que Estados Unidos investigue a su antecesor, mientras Petro insiste en que el actual Gobierno es “ilegítimo”. Las próximas elecciones regionales se celebrarán en 2027, y las presidenciales, en 2030.