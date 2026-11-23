Brasil rebaja al 1,8% su previsión de crecimiento para 2027 y eleva la de inflación al techo de la meta

La sede del Banco Central do Brasil, en Brasilia.

El Ministerio de Hacienda de Brasil rebajó su previsión de crecimiento económico para 2027 del 2,3% al 1,8% y elevó la de inflación del 3,8% al 4,5%, el límite superior de la meta oficial, según el Boletín Macrofiscal de noviembre. El Gobierno atribuye la desaceleración a los elevados tipos de interés y al encarecimiento del crédito.

El Ministerio de Hacienda de Brasil rebajó su previsión de crecimiento económico para 2027 del 2,3% al 1,8% y elevó la de inflación del 3,8% al 4,5%, el límite superior de la meta oficial, según el Boletín Macrofiscal de noviembre, publicado el lunes. El Gobierno atribuye la desaceleración a los elevados tipos de interés y al encarecimiento del crédito.

Para este año, la previsión de crecimiento bajó del 2% al 1,9%, y la de inflación subió del 4,9% al 5,3%, por encima del techo de la meta, que es del 3% con un margen de tolerancia de 1,5 puntos. Las cifras corresponden al Gobierno; la última encuesta del Banco Central a los analistas, publicada el 16 de noviembre, es más pesimista y prevé un crecimiento del 1,7% este año y del 1% en 2027.

La secretaria de Política Económica, Débora Freire, explicó que la desaceleración es compatible con la política monetaria contractiva del Banco Central y que los datos del tercer trimestre la confirman. Hacienda prevé que el producto interior bruto se haya mantenido estable respecto al segundo trimestre, aunque no descarta una leve caída. Por sectores, la industria crecerá este año un 1,4% y los servicios un 1,7%, mientras la agropecuaria, la única revisada al alza, avanzará un 3,1% gracias a las mejores cosechas de soja, maíz y café.

El informe prevé que la tasa básica de interés, la Selic, hoy en el 13,75%, se mantenga elevada durante más tiempo y baje de forma gradual, lo que seguirá frenando el consumo y la inversión. Entre los factores que pueden presionar los precios, cita el encarecimiento del dólar, la subida de los impuestos estatales sobre los combustibles y el gas, las tensiones en Oriente Próximo, el fenómeno de El Niño y los efectos de la reforma tributaria. Hacienda elevó su previsión del precio del barril de Brent para 2027 de 79,50 a 95,20 dólares.

Algunos factores podrían sostener la actividad, como la exención del impuesto sobre la renta para los ingresos más bajos, los programas de renegociación de deudas y un mercado laboral resistente.

La revisión llega días después de que el Banco Central vendiera 1.000 millones de dólares de sus reservas para frenar la subida de la divisa estadounidense, en medio de la desconfianza del mercado ante el ajuste fiscal del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que la Cámara de Diputados votará esta semana.