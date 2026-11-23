Bolsonaro, “clínicamente estable” en cuidados intensivos por una obstrucción intestinal

Bolsonaro caminando por el pasillo del hospital, conectado a un suero.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, internado en cuidados intensivos por una obstrucción intestinal, está “clínicamente estable”, informó el domingo el hospital DF Star de Brasilia, donde ingresó el viernes. Bolsonaro, de 71 años, cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años por planear un golpe de Estado.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, internado en cuidados intensivos por una obstrucción intestinal, está “clínicamente estable”, informó el domingo el hospital DF Star de Brasilia, donde ingresó el viernes. Bolsonaro, de 71 años, cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años por planear un golpe de Estado.

Según el boletín del hospital, el expresidente sigue con “tratamiento clínico, ayuno y soporte nutricional”, y aún no hay previsión de alta. Su esposa, Michelle Bolsonaro, escribió en Instagram que “pasó la noche sin dolor” y que ya pudo caminar, y pidió oraciones para que “no necesite someterse a un procedimiento más invasivo”. Su hijo Carlos, en cambio, había relatado el sábado en X que su padre pasó la noche anterior con vómitos y dolores, y advirtió de que podría enfrentar “la décima cirugía en menos de ocho años”.

Los síntomas comenzaron el viernes por la mañana con distensión abdominal, y su médico decidió trasladarlo al hospital ante el agravamiento del cuadro. Desde que recibió una puñalada en el abdomen durante la campaña electoral de 2018, Bolsonaro ha sufrido episodios recurrentes de obstrucción intestinal y ha sido operado varias veces.

El juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizó que tres de sus hijos lo visiten durante la internación, con la prohibición de ingresar teléfonos, cámaras u otros dispositivos de grabación. El Supremo votará entre el 4 y el 15 de diciembre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y de otros condenados por la trama golpista.

Su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, había prometido indultarlo si ganaba las elecciones, pero perdió en la segunda vuelta de octubre frente a Luiz Inácio Lula da Silva y salió de Brasil rumbo a Estados Unidos, tras convertirse en objetivo de una investigación por lavado de dinero, según la agencia AFP y el diario O Globo. Flávio niega las acusaciones y se declara víctima de persecución política.