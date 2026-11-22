Falklands, Comisión de Cuentas fiscalizara varios contratos y proyectos

La Comisión de Cuentas Publicas, (PAC), de las Islas Falkland, (una suerte de Tribunal de Cuentas), anunció esta semana, como parte de sus responsabilidades, su programa rutinario 2026/27 de contralor y fiscalización de varios proyectos y contratos del gobierno.

El programa incluye en los próximos dos meses un par de proyectos de construcción y tres contratos del gobierno: el hangar de FIGAS (el servicio aéreo del gobierno de las Islas), el contrato de la constructora RSK, el contrato de arrendamiento de cinco grúas, el proyecto referido a la instalación de un puerto nuevo y el contrato con Ramboll, empresa que asesora y ayuda a planificar los distintos proyectos de desarrollo de infraestructura de las Islas.

Al igual que los Tribunales de Cuentas, la PAC se encargará de supervisar de forma externa la ejecución presupuestal y legalidad de los desembolsos de acuerdo a la normativa vigente.

No se trata que se sospeche de desvíos o mal uso de los dineros públicos, sino más bien velar por el mejor aprovechamiento de los dineros públicos.

Los casos a analizar fueron elegidos por el propio personal de la PAC y la comisión también establecerá los términos de referencia para cada uno de los casos, previo a su asignación a una persona o equipo que se encargará de dichas tareas.

La PAC también invita a los ciudadanos a ponerse en contacto con esa persona o equipo para ayudar en la fiscalización de los distintos casos, si es que entienden poseen información que pueda resultar relevante, lo cual se puede realizar con la confidencialidad del caso. De la misma forma si hay interesados en integrarse como fiscalizadores, también son invitados a contactar a la PAC.

El Secretario Ejecutivo de la PAC, Bernie Goodwin dijo al respecto que la “función de la PAC es asegurarse que los desembolsos que realiza el gobierno de las Islas se hacen adecuadamente, tomando en cuenta asimismo la experiencia y habilidades de todos los integrantes de la comunidad”.

Agregó, “existen grandes beneficios en incluir todas las áreas posibles de información, no solo dentro del propio Gobierno, sino que también aspiramos a contar con los puntos de vista de todo aquel ciudadano que se anime a contactarnos o escribirnos, ya sea en confianza o públicamente”